19歲天才起孖救駕　祖記激和國米爆300倍波膽

周一(28日)凌晨意甲「國家打吡」上演入球騷，上季冠軍國際米蘭主場出擊，一度領先2球，以為贏波在望，但祖雲達斯19歲新星基倫耶迪斯變身救世主，後備上陣射入2球，協助祖記逼和國米4比4，爆出300倍「和其他」波膽，亦係意甲近63年以來最多入波嘅「國家打吡」。

開賽15分鐘，國際米蘭獲得12碼，施連斯基主射入網打開紀錄，祖雲達斯好快由杜辛華荷域近門射入扳平，加上「星二代」添莫菲韋亞建功反超前2比1。

國米發力連入3球，包括米希達利恩入波，跟住再次獲得12碼，同樣由施連斯基主射入網，加上杜費斯接應角球射入，53分鐘已領先4比2。祖記教練莫達作出最關鍵調動，用基倫耶迪斯入替添莫菲韋亞，呢位土耳其國腳不負所托，71分鐘個人突破殺入禁區左路勁射入網，11分鐘後再喺同樣位置射入1球，將紀錄鎖定為4比4，佢以19歲零176日成為意甲「國家打吡」史上最年輕梅開二度球員。

兩隊之前只曾2次喺聯賽交鋒總入達8球或上，包括1932年祖雲達斯大勝6比2，以及1961年贏當時派出青年軍嘅國米9比1，相隔63年意甲「國家打吡」再次出現入波「8+」壯舉。

另外，今場門票收入達761萬歐元(約6,385萬港元)，屬於意甲史上第2高，僅次於9月「米蘭打吡」762萬歐元。