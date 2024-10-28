胡兆康保持初心　盼將保齡「開枝散葉」

講到香港保齡球壇，自然想起「胡兆康」。這位近20年的Icon人物，由昔日初出道的「保齡神童」到被港隊近2、3、4代年輕球手封為「康爺」。這位老大哥去年在科威特奪得世錦賽3人賽金牌，再度成為世界冠軍，依然「弗到爆」。剛迎來「男人40」，「康爺」本着「初心」接受挑戰，並期望將保齡「開枝散葉」。

「康爺」去年夥拍兩位師弟黃鈞源及謝晉軒出戰世錦賽，決賽3位港將於決勝局合力轟出9次全中，擊敗丹麥，繼2017年後再登「世界之巔」，回想當時情境，「康爺」仍抹一把冷汗：「贏波一剎那，除高興亦有少許放下心頭大石，因為保齡球未被列入2022年亞運項目，我們一定要奪冠，才能令保齡球繼續獲體院A級資助。既然已完成使命，大家都要把握這段空檔磨練球技，為緊接的國際賽努力。」

「神童」變「康爺」仍努力增值

正是這份執着，令胡兆康從初出茅廬的「保齡神童」銳變成為「康爺」，他直言為適應不同球道的設計，不斷努力增值：「近年部分賽事，會改變球道落油的份量，以往的技術行不通，所以我跟隊友練習時，要嘗試其他打法，記得有次想加強保齡球運行的旋轉導致受傷，但為了追貼現今賽事，這些犧牲都是值得。」

轉眼間胡兆康代表港隊26年，上周更踏入40歲，他感言時光飛逝：「不經不覺『4字頭』，可能疫情關係令時間更快過。」「康爺」保齡生涯已達到輝煌，但他仍有夢：「希望幫保齡球繼續發展，要Keep住初心，望更多人接觸保齡，自己又可以繼續享受打波，並期望將來看到港隊是一支有實力的青年梯隊。」

戰勝病魔心態變得成熟

球館內，征戰多年的「康爺」曾贏過不少勁敵；球館外2014年患上睪丸癌，幸「康爺」戰勝病魔。轉眼間10年過去，他表示心態變得成熟：「初出道時很着緊勝負，但得過癌症後體驗人生無常，參加比賽都不再是必然，驅使自己以享受心態比賽，在賽事面對逆境都能穩住陣腳，嘗試反敗為勝。」

眼前目標明年體育園IBF世界盃

談到挑戰，來年ＩＢＦ保齡球世界盃會是胡兆康眼前最大目標，畢竟這是香港首次舉辦，也是啟德體育園落成後首個國際性的公開賽，「康爺」表示此前會參加兩至三個國際賽提升狀態：「幾位隊友狀態相當理想，希望藉國際賽練習不同打法，培養默契。」

對於有望與隊友們在主場出擊，「康爺」盼藉此機會令更多市民關注保齡球：「啟德體育園共有40條新球道，有更多資源培養新一代球手，很感恩自己成為全職運動員多年後，仍有機會在國際舞台奮鬥，希望衝擊獎牌吸引更多人關注。」

期待伊館「終極決戰」

ＩＢＦ保齡球世界盃已定於明年1月5至14日上演，其中準決賽及決賽將移師灣仔伊館上演「終極決戰」，曾於2015年奪世界盃冠軍的「康爺」直言相當期待：「今次是罕有地在保齡球館之外的地方，搭建兩條保齡球賽道，當然想親身感受。」

IBF保齡球世界盃

日期：2025年1月5至14日

地點：啟德體育園Top Bowl場館 、 伊利沙伯體育館（準決賽及決賽）

參賽國家及地區：約35個（每隊最多4男4女）

競逐項目：男女子個人及男女子4人團體賽

■圖、文：鄧文滔（部分相片由中國香港保齡球總會提供）