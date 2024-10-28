東方與村超合作　白石基地最快2025年啟用

港超球隊東方周一（28日）早上在觀塘振萬廣場舉行記者招待會，與貴州榕江村超簽署合作協議。副主席游永強會後表示，東方今次主要負責輸出青訓技術，再交由順德方面去執行；同時他又提到白石訓練基地，待政府批覆後即可施工，預計最快可在2025年第三季度啟用。

除東方體育會主席鄭啟明、副主席游永強外，是日足總董事黃俊雄、順德足協及村超代表亦有出席簽約儀式。會後游永強接受訪問，提到東方在今次合作上的角色：「我哋會將訓練體系輸出，然後由順德東方去執行。由香港過去教效果好慢，資源運用上都唔太理想，貴州細路仔去順德比香港容易。」同時，「游生」又稱不排除派之後會派更多小將，到大灣區訓練、比賽：「順德硬件配套比香港好好多，同埋有更多比賽平台。始終香港一隊要爭成績，板凳班小將落場機會比較少，雖然有『菁英盃』、U22聯賽，但都係唔夠。」

另外，東方早前已成功「收地」，將於白石興建自家訓練基地，「游生」亦有透露最新進展：「萬事俱備、只欠東風，差唔多走到最後一步！之前一直有啲文件上嘅來回，希望11月前收到發展局、政府批覆，然後2025年第三季度可以啟用。其實施工唔複雜，好簡單，施工期只係需要6至9個月。」至於就東方與順德合作征戰中冠一事，順德足協常務副會長梁振南，則稱已將資料上報至中國足協，自己會盡力爭取：「依家等中國足協批覆，睇吓點樣處理香港、大陸球員護籍，去釐定外援問題。但我覺得有機會嘅，如果出年攞到中冠資格，估計4至5年可以升超。」