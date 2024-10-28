拜仁大炒波琴5蛋　追平德甲開季最強火力紀錄

周日(27日)深夜德甲，拜仁慕尼黑一掃歐聯慘敗頹勢，作客以5比0大勝波琴，今季聯賽已轟入29球，追平球隊保持嘅德甲史上開季首8場聯賽最多入球紀錄。

拜仁慕尼黑上場歐聯以1比4大敗於巴塞隆拿腳下，今場返回聯賽對包尾球隊波琴，幾乎又出事，門將紐亞出迎失誤，被對手射空門，幸好金玟哉及時回防解圍。拜仁企穩陣腳後控制大局，16分鐘米高奧利斯主射罰球入網打開紀錄，跟住穆斯亞拿接應罰球，頂入成2比0。

換邊之後，哈利卡尼勁射入網，取得今季第9個聯賽入波，同法蘭克福前鋒奧馬馬莫殊並列射手榜第1位。後備上陣嘅利萊辛尼表現亦非常落力，截到對手誤傳後，射入世界波。另1位拜仁翼鋒京士利高文同樣射入靚波，贈波琴5蛋，以較多淨得球，力壓同分嘅RB萊比錫，排榜首位置。

拜仁慕尼黑近3場聯賽入12球，8戰已有29球進帳，追平球隊1976/77、 2021/22年球季創下嘅單季首8場聯賽最多入球紀錄，其中2021/22年球季，拜仁最終奪得冠軍，似乎有捧盃好兆頭。