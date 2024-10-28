老師領視障學生挑戰10K迪士尼跑　助生涯規劃

本周末舉行的「香港迪士尼樂園10K Weekend」，吸引接近2萬名來至香港、內地、台灣、日本、泰國等地的跑手和迪士尼粉絲報名參與。今屆參加者可首度跑入全球首個及最大型的魔雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」，體驗冰雪魔法；活動亦繼續推動傷健共融的理念，透過香港傷青、香港復康聯會、及心光學校邀請了約80名不同能⼒包括視障、聽障和肢體殘障的跑手參加。當中有年輕視障跑手便夥拍領跑員參加，從跑步體驗生涯規劃。

來自心光學校中四級、17歲的許名揚（Victor），與學校老師兼領跑員黃栢林（黃Sir）首次參加「10K Weekend」。原來完全失明、只能看到光影的名揚熱衷四處遊歷，七歲起跟隨爸爸學習跑步，更於上年參與隊制越野賽並獲全場第六名的佳績。對於今個星期的10公里跑，名揚表示十分興奮，因為自己有幸參與這個年度盛事。「我之前到來都是為玩樂，今次很期待可以在我喜歡的地方做喜歡的運動，一邊聽著樂園音樂，伴隨許多迪士尼朋友的打氣聲，一邊享受跑步。」

陪伴名揚一直跑過山嶺、平地等地方的領跑員就是心光學校的生涯規劃老師黃 Sir。學校生涯規劃組和體育組合作推⾏「跑出個未來」計劃，用跑步培養學生的自信心和堅毅不屈的精神，在日後走出人生路。黃Sir補充今次選擇帶學生參加「10K Weekend」是因為路線全程以平路為主，更有不少大直路，對視障跑手較為輕鬆和易掌握。

黃Sir表示：「我們不少學生都喜愛迪士尼，今次活動中他們除了跑步外，更可以與不同迪士尼角色見面、接受迪士尼朋友和員工的打氣，整個活動的氣氛歡樂，學生更能投入當中，獲取更多滿足感和自信。我相信這能為他們日後挑戰更多長跑比賽打下強心針。」

為了全⼒備戰，這對拍擋賽前到訪樂園進⾏實地考察，更特別到今次賽事的全新路段熟習環境。黃Sir指：「我需要留意路面情況，包括彎位、斜坡等等。而名揚就可以感受環境的氣氛，特別賽事部分路段有不同的音樂、氣味等都可以協助名揚定位。」除實地考察外，名揚和黃Sir會到運動場練10公里跑及進⾏合作性訓練，如溝通發⼒策略、領跑繩牽引彎路的運用等等。

名揚表示自己的準備工作大致完成，希望當日可以在70分鐘內完成賽事。他發現自己在備賽期間，學習如何訂立可⾏及具體的目標，更學會堅持。黃Sir補充學生在準備「10K Weekend」時的訓練也是教學之一，培養事前規劃的能⼒，對他們日後人生和生涯發展有莫大幫助。以名揚為例，他在計劃開始之前較為內斂，亦不清楚自己的個人之處。但開始長跑後，名揚對自己的跑步技術予以認同，在校外面試被問及個人之處時亦可驕傲分享自己的長跑經歷。他更會向身邊人主動分享練習或比賽時的所見所聞，整體較之前更加開朗、自信。