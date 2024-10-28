世界足毽錦標賽　港隊開齋奪銀銅各一

正在天津巿舉行的「第十一屆世界足毽錦標賽」，港隊在第二天賽事傳來好消息，柯鈞鎬和盧慧鳴分別在男單和女單賽事，掛銀奪銅。

在男單小組首名出線的柯鈞鎬，4強戰力克德國對手，決賽面對足毽強國越南，奮戰下以0比2敗陣，仍為港隊在今屆賽事開齋，奪得一面銀牌。已第7次出戰世錦賽的柯鈞鎬，過去曾在男團和混雙賽事奪得過銀牌，而男單賽事最佳成績，為2017年和2019年兩屆的銅牌，故今次雖然決賽飲恨，但已錄得個人世錦標男單賽事的最佳成績。「港隊每次參加『世錦賽』都以獎牌為目標，今次男、女單成績都比歷屆進步，希望港隊喺其他項目都可以攞到牌，繼續有所突破。」已累積奪得9面「世錦賽」獎牌的柯鈞鎬說。

女單方面，盧慧鳴繼2015年意大利世錦賽後，再次出戰女單賽事，最終為港隊奪得首面女單獎牌，她謂：「7個比賽項目中，只有女單從未攞過獎牌，今次能為港隊創歷史，非常感恩。好多謝總會嘅支持，多謝透過直播為我哋打氣嘅觀眾，我哋會繼續努力為港奪取佳績。」

港隊將在周三(30日)的煞科日，出戰男、女子團體賽的銅牌戰，對手分別為匈牙利和法國。