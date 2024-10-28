崔永熙成第7位登陸NBA中國球員　首派上場錄1分

現年21歲的中國男籃代表崔永熙，披上NBA籃網的戰衣，在球隊對公鹿的一役中獲派上場。崔永熙獲得了1分58秒的垃圾時間表現機會，成為第7位正式登上NBA賽場的中國球員，他亦憑著罰球於「處子戰」得到1分，賽後他對這短暫的落場時間回味無窮，深宵發文指：「罰籃拿到的第1分，致敬了我自己的偶像（高比拜仁）。」他更坦言未想過機會來得那麼突然，而且比自己所預計更早來臨。

中國男籃曾有6位球員打進NBA，王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅和周琦先後闖盪這片英雄地，可是近年已缺少了中國男籃的身影，崔永熙是相隔2189天、6年以來再有中國球員踏上NBA賽場。比賽末節還有1分58秒結束的時候，崔永熙被換上場，僅剩不到1分鐘的時候，快攻反擊上籃搏得犯規，他站上罰球線後2投1中，拿下了1分。

上場就拿分，別看崔永熙只得到了1分，很多人到現在也沒拿到1分。在NBA正賽就是如此，得到1分是相當不容易的事情。日本球員河村勇輝已經連續兩場在NBA正賽出場，合計上場6分鐘的時間，三分2投0中也是沒有得分進賬，只有1次助攻。

賽後這位出生於廣西、曾效力CBA廣州龍獅的球員，發文表露心情：「夜深了還是有點興奮睡不著，記錄一下比賽生涯對我來說很特殊的一個瞬間，是球隊今年主場的第一場勝利，也拿到了自己職業生涯的第一分，以為這個瞬間還要等好久，罰籃拿到的第一分致敬了我自己的偶像（崔永熙的偶像高比拜仁也是兩罰一中拿到生涯首分），沒想到看這個瞬間這麽快就來了。坐了幾場的板凳跟隊友借鑒了經驗才發覺，真的能在替補上場的幾分鐘『籃球拿一分不容易的啊』，這只是開始，我的故事未完待續。」

同日，籃網隊在發展聯盟的下屬球隊長島籃網隊公布了訓練營的名單，其中包括崔永熙。這意味着崔永熙很可能會在之後被籃網隊下放到長島籃網隊進行鍛煉，而他本人在此前對此也有足夠的心理準備。崔永熙曾經表示下放到發展聯盟打球並非是壞事，在發展聯盟有更多的出站時間與鍛煉機會，這可以幫助他盡快提升。