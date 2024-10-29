金球獎鬧劇！洛迪壓雲尼封王　皇馬杯葛抗議

金球獎頒獎禮爆出鬧劇！曼城及西班牙中場洛迪卡斯簡迪，周二(29日)凌晨喺巴黎勇奪球員個人最高殊榮金球獎，不過大熱倒灶嘅皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，唔單止拒絕出席典禮，就連皇馬全體代表都玩杯葛以示抗議，被球迷批評「輸唔起」。

頒獎禮前普遍認定金球獎係雲尼斯奧斯囊中物，《馬卡報》指皇馬電視台預備5個鐘頭進行直播，雲尼斯奧斯亦喺巴黎Book咗個50人會場搞慶功，贊助商都準備將店鋪油上金色慶祝，但頒獎禮前幾個鐘頭全部取消，皇馬內部指引「金球獎已不存在」，包括會長皮里茲同得獎者安察洛堤、基利安麥巴比等，全體皇馬代表都唔會出席，因為佢哋已得悉洛迪先係得獎者。

結果協助西班牙贏得歐國盃嘅中場洛迪，力壓雲尼斯奧斯同祖迪比寧咸首奪金球獎。養緊傷嘅佢撐住枴杖，喺非洲傳奇韋亞手上接過獎座後表示：「今日對我、我屋企人同我嘅國家，都係好特別嘅日子。我要多謝女朋友，今日係我哋紀念日。曼城係世上最好球隊，呢個獎係西班牙足球嘅勝利，唔係屬於我一個。」

洛迪得獎後，雲尼斯奧斯喺社交網留言：「如果有需要，我會再踢好10倍，佢哋未準備好。」皇馬更發聲明批評賽會：「如果雲尼斯奧斯唔係冠軍，咁喺相同情況下，得獎者應該係丹尼爾卡華積，但結果唔係，好明顯金球獎同歐洲足協唔尊重皇馬，皇馬唔會去唔受到尊重嘅地方。」

皇馬喺今次頒獎禮入面獲選為「最佳男子球隊」，安察洛堤當選「最佳教練」，基利安麥巴比就同哈利卡尼並列「最佳前鋒」(梅拿獎)，不過所有人都冇去領獎。西班牙國家隊主帥富安迪亦表示：「皇馬咁重要嘅球會唔出席金球獎，對足球嚟講唔係一件好事。」唔少網民就炮轟皇馬「輸打贏要」，往年C朗同美斯激鬥年代，佢哋就算輸都會出席，雲尼斯奧斯係「輸唔起」。

2024金球獎前10名

1 洛迪卡斯簡迪(曼城)

2 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)

3 祖迪比寧咸(皇家馬德里)

4 丹尼爾卡華積(皇家馬德里)

5 艾寧夏蘭特(曼城)

6 基利安麥巴比(皇家馬德里)

7 拿達路馬天尼斯(國際米蘭)

8 拉明耶馬(巴塞隆拿)

9 卻奧斯(皇家馬德里*已退休)

10 哈利卡尼(拜仁慕尼黑)