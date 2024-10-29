勒邦占士僅得11分　湖人不敵太陽錄常規賽首敗

NBA球隊湖人周二（29日）出戰常規賽作客太陽，但球隊在「大帝」勒邦占士僅得11分下，最終反勝為敗，以109比105吞下今季首敗，兼終止3連勝強勢。「紫金軍團」稍作休息後，周四（31日）會作客騎士，力爭重返勝軌。

上周六曾在主場擊敗太陽的湖人，賽前已錄得3戰全勝，今場開局賽段繼續展現強勢，中鋒安東尼戴維斯首節更獨取16分，助球隊最多領先18分。不過太陽射手杜蘭特、布克之後輪流追分，半場已反超前50比48。第3節湖人表現有所改善，里夫斯及八村壘手感燙熱，頻頻搶攻得手，湖人打完3節後，再次取得7分領先優勢。

來到第4節尾段，今場發揮未如理想的勒邦占士轟入3分球，個人得分達到10分，亦令其連續雙位數得分場次延續到1,226場。不過最後6.4秒湖人落後3分，占士被犯規後上罰球線，第一罰命中，而第二罰雖故意不中，但太陽成功搶下防守籃板，比爾奧之後兩罰全中鎖定勝局，最終太陽以109比105反勝湖人，兼贈對手今季常規賽首敗。

數據方面，太陽射手布克轟下全場最高33分，杜蘭特亦貢獻30分；而湖人則有安東尼戴維斯交出「雙雙」29分、15籃板，後衞里夫斯三分球9投5中下，亦斬獲23分，不過勒邦占士全場14射僅3中，只得11分，成落敗原因之一。