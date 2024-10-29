韋迪雕像劣評如潮　熱火傳奇「神級」回應

熱火傳奇球星韋迪（Dwyane Wade）日前携同家人出席銅像揭幕儀式，他成為了熱火隊史首位獲得這項榮譽的球員，然而雕像亮相即惹來球迷劣評，成為網上熱論。

已退役的前熱火球星韋迪最近忙過不停，繼邁阿密為他命名一條街道名之後，熱火為了表彰他在職業生涯對球隊的貢獻，而特別鑄造隊史的首座雕像終於面世，雕像穿上了代表韋迪的3號球衣，並且以他當年標誌性的動作作為主導。

據悉這個雕像委託曾製作過「波神」米高佐敦及已故傳奇巨星高比拜仁及其女兒的公司負責，但卻惹來球迷劣評，認為完全不像韋迪，樣貌又老，有球迷反指更似63歲的荷里活影星羅蘭士費斯賓，社交網上即掀起「P圖」風暴，更有網民批評這超越了C朗拿度的「最醜雕像」。

韋迪與家人齊齊出席在熱火主場的揭幕禮，現場見證這個歷史時刻，對於有球迷的批評，他幽默回應:「如果想讓雕像似我，不如我在球場外站着讓你們拍照。」這位傳奇盡顯風度，大方表示:「它不需要看起來似我，它只是紀念某個時刻的藝術品。」

現年42歲的韋迪續稱:「我是關心這件事，但不在意雕像，每個人都有自己的觀點，請多提起我們，談談雕像，來看看它或拍一拍照。」韋迪認為自己能被這樣的方式留念實在很不可思議。