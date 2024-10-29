K威爾遜大勝卓林普奪冠　平1項歷史紀錄

於上季勇奪世桌球錦標賽冠軍的英格蘭好手K威爾遜，日前在北愛爾蘭公開賽決賽，以局數9比3大破「準神」卓林普，首次獲得這項賽事冠軍之餘，更成為史上第6位於上季首奪世錦賽後，在下季延續強勢，贏得至少兩個錦標的球手。

去季首次贏得世錦賽冠軍的K威爾遜，今季繼續有好表現，8月尾在西安大獎賽決賽以局數10比8力挫「世一」卓林普捧盃後，日前到北愛爾蘭公開賽決賽再次硬撼「準神」，惟戰情未如預期般緊湊，K威爾遜甫開賽就連贏7局，在17局9勝的賽事中佔據極大優勢，即使卓林普嘗試追趕，包括第11局打出1Cue143度追至3比8，但K威爾遜第12局未有留手，以1Cue119度鎖定勝局，以局數9比3勝出，首奪這項賽事冠軍，成為史上第6位於上季首奪世錦賽後，在下季延續強勢，贏得至少兩個錦標的球手，前5位為亨特利、希堅斯、柏洛特（John Parrott）、沙比及卓林普。

K威爾遜賽後難掩興奮，大讚現場氣氛高漲，使其樂在其中，並對成功擊敗卓林普獲得冠軍非常興奮：「球迷們真的非常熱情，很享受在大家面前獻技，而且卓林普是當今世上其中一位演出最穩定的球手，每次對上他都非常難打，好開心最後能順利奪冠。」至於卓林普亦大方稱讚K威爾遜表現出色，盼將來與他有更多機會交手。