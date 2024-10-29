拿玻里4連勝無懼鬥攻　A米叉足電主場做大事

意甲周中開快車，重頭戲一定係AC米蘭主場迎戰拿玻里，A米近期成績有改善，加上上場聯賽因為大雨改期，球員「叉足電」體力有優勢，預料會強攻搶分。榜首拿玻里聯賽4連勝，無懼同對手駁火，翻查AC米蘭近6次主場出擊，有5次總入球開3球或以上，首選2.5球入球大。（周三凌晨3時45分開賽）

AC米蘭原定於剛過周日凌晨對博洛尼亞，但因為落大雨，導致該地區出現嚴重水浸，比賽前1日宣布賽事改期另覓日子舉行，對於剛於上周中踢完歐聯嘅A米而言，無疑係好消息，球員可以趁機回氣。事實上，A米上月中已擺脫季初頹勢，近5場聯賽取得4勝1負，包括以2比1擊敗宿敵國際米蘭，今仗遇上另一支爭標分子拿玻里，正係搶分拉近積分距離嘅好機會，該會採取主攻踢法。

至於拿玻里今季由新帥干地執教之下，愈戰愈勇，各項賽事近9場取得8勝1和，包括聯賽4連勝，前鋒盧卡古、基華拉斯基利亞頻頻入波之餘，連右後衞迪羅倫素亦不時有斬獲，繼早前歐國聯為意大利上陣對以色列，個人梅開二度後，上場意甲又建功，腳風非常順。A米防線並唔穩陣，拿玻里入波機會甚高，2.5球入球大值博。

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