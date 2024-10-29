保蓮妮躍升女網世界第4　有望刷新意大利記錄

周一（28日）在WTA最新公佈的女單世界排名中，意大利球手保蓮妮首度升上第4位，刷新其個人職業生涯最高排名，同時追平施姬艾禾妮(Francesca Schiavone)創下的意大利女單史上最佳排名，她有望於周六（2日）開鑼的WTA女子年終賽中再創記錄。

28歲的保蓮妮在2023年初的排名在前60位之外，今年初的世界排名躍升至30位再持續攀升到頭10位，她在本賽季更首次同時打進法網和溫網兩項大滿貫的女單決賽。周一（28日） WTA將上季年終賽的積分進行調整後，保蓮妮憑總積分5,144，由原來的世界排名第6位升至職業生涯最高的第4位，追平了WTA排名史上排名最高的意大利球員施姬艾禾妮於2011年創下的紀錄。自1973年和1975年開始，在ATP及WTA排名歷史上，包括保蓮妮在內，只有四名意大利球手進入過前4名，其餘分別是1976年法網男單冠軍得主帕納塔（Adriano Panatta）（最高世界排名第4）、網壇「一哥」仙拿（最高世界排名第1）、及2010年首度於法網捧盃的名將施姬艾禾妮。

保蓮妮憑藉上月在北京及武漢公開賽的出色表現，分別奪得女雙冠軍及闖入8強，今季更首次成功鎖定單打及雙打兩項的WTA年終賽資格，成為自2015年彭妮達之後，首位奪得年終賽入場券的意大利球手。WTA年終賽將於11月2日至9日於中東沙特阿拉伯的利雅德舉行，保蓮妮獲外界視為有望爭標的熱門分子，早前她曾於採訪中表示：「以前總認為贏得這些比賽是遙不可及的事情，我必須努力創造奇蹟，現在我相信自己有機會進入決賽，當然我需要發揮得更好，但我知道我有實力來競逐冠軍頭銜。」