南韓天才金柱亨「回家」爭香港高球賽：全力贏比賽

領展香港高爾夫球公開賽將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行。南韓新星金柱亨（Tom Kim）的目標非常簡單，就是「全力以赴，贏得比賽」，這位全球最炙手可熱的年輕天才高爾夫球手將加入一眾頂尖球手陣容，將「回家」在港力爭錦標。

年僅22歲的金柱亨出生於首爾，已在兩項亞巡賽和三項美巡賽中奪冠，成為自活士 (Tiger Woods) 以來最年輕的美巡賽三連冠球手。去年，他在英國公開賽取得並列第2的佳績，在美國公開賽奪得並列第8，而在上個週末，他在南韓仁川舉行的捷尼賽思錦標賽（Genesis Championship）中鬥至加洞賽，最終取得第二名，差一點就能在DP 世界巡迴賽上取得突破性的勝利。

金柱亨幼年時曾與父母一起居住於香港，今年11月，他將以最佳狀態來港參賽，全神貫注地為香港的球迷帶來精彩的比賽。現世界排名第 25 位的金柱亨表示：「當我參加比賽時，我的心態不會改變。我會全力以赴為比賽作最好的準備並努力地贏得比賽。我很高興能回到香港，因為我的家人和朋友都會在那裡。 所以這將會是一次美好的經歷。」上一位韓籍球手捧起領展香港高爾夫球公開賽的獎盃已是26年前的事，當時由姜旭淳（Kang Wook-soon）以兩桿之差擊敗英格蘭球手菲奈伊（Ed Fryatt）。

亞巡賽2020至22年度獎金王金柱亨曾於2020年參加香港高爾夫球公開賽，以17歲之齡取得第18名的成績，他補充說：「這實際上給了我更大的激勵。作為一名17歲的球員，我當時有些衝動，結果只取得第18名，但我記得球場的狀態非常、非常、非常好。這是一個要求擊球準繩度高的高爾夫球場，對我來說非常適合。因為這是一座傳統式的高爾夫球場，而且兩邊樹木都非常繁茂，有些三桿洞對於距離控制的要求非常重要，你必須在某些球洞的正確位置上。因為這是一個兩邊都是樹木繁茂的高爾夫球場，你也必須將球打上很多球道上。 所以，我記得在那裡優良的擊球始終會佔優勢，這將是至勝之道。」

金柱亨將與一眾星級球手參加這場總獎金高達200萬美元的賽事，這除了是亞巡賽國際系列賽的其中一站，也是香港最歷史悠久的職業體壇盛事，今年更是慶祝香港哥爾夫球會成立 135 周年的活動之一。

賽事首兩天，即11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，周末兩天入場證為港幣300元。賽事門票可由9月27日（星期五）起於KLOOK購買。