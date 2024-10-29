入場齊撐香港東方　EASL主場激鬥日本B.League冠軍

於本地甲一聯賽開季取得三連勝的香港東方，周三（30日）將轉戰東亞超級聯賽（EASL），首度主場出擊，假灣仔修頓室内場館再度迎戰廣島蜻蜓，誓乘主場之勢奪賽事首勝，雙方勢均力敵強強互撼，必將上演精彩戲碼，球迷豈能錯過。球隊宣布賽事當日將免費派發「首場主場限定Tee」，而如未能於網上購票的球迷，亦可於賽事當日現場購票，包括180元及280元門票，下午5時開始發售。一同製造「藍海」入場齊撐香港東方！

本地甲一聯賽衞冕之師的香港東方，今季首度參戰EASL，頭兩場賽事均與上季於日本職業籃球聯賽（B.League）封王的廣島蜻蜓交手。東方首場作客力戰下以67：78惜敗，不過其中有兩人交出「雙雙」成績，新兵奇勒轟全場最高的24分10籃板，中鋒麥洛連貢獻20分12籃板，楊和亦有11分進賬。惟其餘球員表現欠佳，整體三分出手15次，僅有1球命中，相反廣島蜻蜓則轟12記三分，命中率高達44.4%。今場回到主場面對同一對手，東方的出手命中率將是取勝關鍵之一。

上仗受限於對手的牢固防守，林爵華和陳兆榮等主力多次起手未能把握，能見狀態未達最佳，而梁嘉顯、蘇利文、卜聿揚等球員亦未有太多表現機會。球隊經過首戰經驗和磨合後，相信整體默契和戰力將會有所提升。值得一提的是，廣島蜻蜓身穿背號30球衣的隊長山崎稜，攻防一體亦可做到串聯球隊，而兩位外籍球員布力舒亞和美奧也各有板斧，如東方的戰術部署能夠有效限制上述球員，將有望在復仇戲碼中勝出。今場對壘為名符其實兩地冠軍之間的對決，大戰一觸即發，值得球迷入場支持！

EASL香港東方對廣島蜻蜓（10月30日）

場地：灣仔修頓室内場館

時間：19時30分

票價：$180/$280/$380

註：部分門票（$180/$280）於賽事當日現場發售，數量有限，售完即止。