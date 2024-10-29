蘇志樂第4節16分　晉裕擊敗崇德飛鷹開齋

甲一男籃聯賽周二（29日）假灣仔修頓舉行，晉裕憑艾勤和蘇志樂各轟33及23分，以87：71力挫崇德飛鷹，取得今季首勝。

崇德飛鷹正選派出黃浩賢、呂銘彥、林凱光、葉文俊和奧斯汀，晉裕以趙蕸雄、蘇志樂、歐文輝、李頌民和艾勤應戰。崇德飛鷹先由奧斯汀剷籃得分，其後亦有葉文俊中投得手，晉裕則有外援艾勤兩度籃下博得「and 1」，一度拉開至16：8，單節貢獻14分。飛鷹由馬港燊、張國銓及呂銘彥中距離得手，追至16：18。

第2節晉裕歐文輝、艾勤和梁民熊輪流挑戰顏色地帶打出8：0攻勢，領先至28：21。飛鷹一度憑奧斯汀入樽、呂銘彥三分球追至落後1分，惟艾勤再貢獻「2＋1」，加上梁民熊兩記三分球，半場領先41：32，艾勤今場表現活躍，半場已有25分進帳。

換邊後飛鷹積極反撲，射手黃浩賢9射0中後，到第3節中段才中距離得手「開齋」，中鋒馬港燊力抗艾勤迫至對手24秒違規，其後亦跳投得分，加上林凱光上籃得分，一輪12：2強攻力追至50：54。晉裕艾勤和蘇志樂輪流兩邊外圍45度發炮，及時「救火」拉開至60：52。

決勝節，晉裕的蘇志樂連搶4分，飛鷹亦有奧斯汀命中兩記三分球至61：66。不過晉裕今場爭勝決心十足，胡兆智內外開弓連搶5分，其後蘇志樂更接管比賽，連續轟入3球三分，單節豪取16分助晉裕以87：71取得今季首場勝仗。

連計銀牌賽，晉裕連輸6仗，今場終於「開齋」，賽後蘇志樂感到如釋重負：「今場的確是一場硬仗，對手對我們作出針對性部署，令我上半場未有得分，不過球隊全員皆兵，大家好想贏這場波，好開心最後可以做得到。」他表示，季初晉裕人腳有較多變動未能建立默契，加上他和艾勤狀態不理想，以致遲遲未能打開勝利之門，「自從人腳穩定之後，我們變得更加團結，上兩場對陣滿貫和香港東方都有進步，大家加強執行性，默契提升不少。今季我們的目標是前6，下場對晉龍WTS以及之後對康仁福建都是重點要贏的比賽，福建有新兵加盟實力提升不少，但我相信我們如能齊心協力亦有力一戰。」