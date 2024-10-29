朱亮23分轟5記三分　南華輕取建龍飛馬開季3戰全勝

甲一男子籃球聯賽周二晚（29日）尾場由南華對陣建龍飛馬，「紅軍」在全場領先下，以90：72輕取建龍飛馬，喜迎聯賽三連勝。下一場將於11月7日對壘香港東方，合演「不敗金身」捍衛戰。

南華今場沿用勝利方程式陣容，以曾湛元、朱亮、安德拉、葉耀邦和關雋陶正選上陣，建龍飛馬則繼續派出鍾俊昇、侯斯頓、張馳岳、馮嘉豪和李旭川應戰。

甫開賽，兩軍俱以外圍開炮為主，朱亮和侯斯頓互射三分，南華由曾湛元連傳帶攻，串連球隊取得領先優勢，建龍飛馬亦緊追不捨，以「電梯門」戰術為劉家傑造出空位射入三分。蘇柏軒和鄭凱安後備上陣，連轟三分助南華首節領先25：16，惟全隊送出6次失誤。

南華第二節延續強勢，以半場逼搶令對手出現多次失誤，加上曾湛元送出多次妙傳，包括一次與安德拉空中連線「拆你屋」，後者亦有多次精彩封阻，球隊士氣高漲，其後關雋陶偷波一條龍上籃，成功拉開至10分以上差距。建龍飛馬繼續嘗試外圍起手追分，侯斯頓、劉家傑、馮嘉豪均有三分入賬，蔡鴻偉「Logo shot」壓哨命中，第二節完仍落後34：47。南華安德拉上半場摘得11個籃板，曾湛元則交出11分。

下半場建龍飛馬蓄意提速，短時間內憑防守反擊快攻拉近至個位數差距。南華迅速調整後打出一段9：0攻勢，重新確立領先地位。建龍飛馬雖有侯斯頓挺身而出，高難度補籃入樽重燃球隊氣勢，但南華有朱亮單節轟入8分，包括2記三分波，眾將亦交出表現，第三節完繼續領先69：52。

最後一節兩軍互相拉鋸，朱亮和張岳馳互相「較勁」，各自連入5分，不過建龍飛馬球員後力不繼，南華藉此進一步擴大比數差距，最終「紅軍」12人均有獲派上陣，以90：72再收穫一場大勝，甲一開季3戰全勝。

南華4人得分上雙，朱亮貢獻全場最高的23分，三分波9中5；安德拉籃底制霸，交出13分18籃板「雙雙」成績，外加5次封阻，曾湛元和葉耀邦亦分別取得19分9助攻和11分。建龍飛馬方面，侯斯頓取得全隊最高的21分16個籃板。