艾摩廉贏波告別士砵亭　最快周日率領曼聯鬥車路士

曼聯聘請葡超勁旅士砵亭主帥魯賓艾摩廉執教，已塵埃落定，士砵亭正式發表聲明，確認收到紅魔鬼要求，願意支付1,000萬歐元(約8,400萬港元)解約金買斷呢位39歲少帥。周三(30日)凌晨葡聯盃8強成為魯賓艾摩廉告別戰，士砵亭球迷不斷高歌向佢致敬，有人更不禁落淚，佢亦不負眾望，協助士砵亭主場以3比1擊敗國民隊，英國傳媒指艾摩廉最快可於周日(11月3日)深夜英超，率領曼聯對車路士。

曼聯斟介魯賓艾摩廉接替日前被炒嘅領隊坦哈格，已經係公開嘅秘密，士砵亭喺周三(30日)凌晨根據上市信息披露條例，向市場發表公告，承認曼聯同意為魯賓艾摩廉支付解約金，意味佢將會離隊。

同日葡聯盃士砵亭對國民隊，變相成為魯賓艾摩廉告別戰，引起當地傳媒廣泛報道，1位年老球迷接受訪問時不禁落淚，形容魯賓艾摩廉離隊，對於士砵亭而言絕對係重大損失。不過，亦有球迷批評呢位「新摩連奴」季中走人係不負責任。

開波之後，絕大部分士砵亭都非常尊重魯賓艾摩廉，不斷為佢唱歌，作最後致敬，畢竟艾摩廉領軍4年以來，為球隊奪得2次葡超及2次葡聯盃冠軍，現時亦排聯賽榜首。士砵亭球員好識做落力爭勝，憑基奧基尼斯梅開二度及摩頓胡文特入1球，贏國民隊3比1，晉級4強。賽後魯賓艾摩廉留喺場邊踱步，似乎對球隊依依不捨。

根據英國《泰晤士報》爆料，曼聯即將官宣魯賓艾摩廉加盟，看守領隊雲尼斯達萊只會領軍出戰周四(31日)凌晨英聯盃對李斯特城，所以艾摩廉成「魔」首仗將會係周日(11月3日)深夜英超主場對車路士，領軍第一擊就要面對重大考驗。