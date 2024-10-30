來港出席贊助商活動　大坂直美：乖女畀到我力量！

早前因傷退出香港網球公開賽的日本網球名將大坂直美，周二（29日）仍到港出席贊助商活動，到銅鑼灣運動場與超過20位來自網總港青訓練計劃，年齡層為U12至U18的小將交流，她受訪時直言愛女Shai使她有更大動力，在賽場奮鬥。

坐擁4屆大滿貫冠軍的大坂直美，原定來港參加香港網球公開賽，但網總上周一（21日）宣布這位日本名將受背傷困擾，無奈退賽，但她仍會來港出席活動，與球迷見面。其中大坂直美周二先到埗，下午隨即到銅鑼灣運動場，超過20位來自網總港青訓練計劃，年齡層為U12至U18的小將交流，其後再逐一與他們合照，並向眾人送上簽名，表現親切。

大坂直美受訪時，大讚香港為其最喜愛的地方，盼日後有機會重臨香江，與球迷見面：「香港球迷十分友善，令我感到被愛，又很喜歡這裏的天氣，所以很享受在香港的時光。」她續稱背傷已無大礙，惟發球時容易導致受傷，但對此不太擔心，盼下季回歸賽場時，爭取冠軍：「我今季面對施華德等好手，表現都很不錯，希望下年針對弱點加以改善後，爭奪冠軍。」

談到愛女Shai，大坂直美隨即笑逐顏開，稱Shai為其生活添加不少色彩：「以前我輸波後會非常失落，覺得生命不再有意義，因為網球就是我的全部；但自從Shai出生，讓自己意識到生命中，仍有很多東西值得珍惜，令我生活陪添動力。」她續道此前不時帶同女兒，外出征戰，令愛女對網球更感興趣：「Shai間中會觀看我比賽，令她對網球感到好奇，希望待她長大後，可以陪我征戰更多賽事。」