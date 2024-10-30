【有片】C朗補時射失12碼　艾納斯慘情出局

去片睇C朗射失12碼

周三(30日)凌晨沙特國王盃16強爆出冷門，C朗補時射失12碼，導致艾納斯主場0比1不敵艾塔亞文，爆出7倍客W。艾納斯黯然出局，加上聯賽落後榜首希拉爾6分，C朗登陸沙特阿拉伯近2年，仍然難以打破錦標荒。

C朗之前11次上陣入9球，但近期狀態走下坡，上輪亞冠精英盃食白果，雖然佢上場聯賽獲得休息，但今場表現仍然令人失望，全場4次射門只有1次中目標，並且13次失去控球權。

艾納斯踢到71分鐘失守，戰至補時6分鐘獲得12碼，C朗原本可以再次扮演救世主，但佢主射竟然高出，並省中觀眾席上1位球迷。呢位39歲葡萄牙巨星加盟艾納斯以來，前18次主射12碼全中，今次終於斷纜，加上導致球隊輸波出局，引起艾納斯球迷不滿，罕有向佢發出噓聲。

艾納斯喺季初沙超盃屈居亞軍，加上今場沙特國王盃16強出局，C朗今季已失去2次捧盃機會，加盟艾納斯近2年仲未贏過正式賽事冠軍。艾納斯今季仲可以爭奪聯賽及亞冠精英盃，但呢2項賽事競爭更激烈，捧盃機會唔樂觀。艾納斯將於下場聯賽主場對榜首希拉爾，對於能否保持爭標希望，非常關鍵。