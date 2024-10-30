拿玻里閃電戰摧毀AC米蘭　創31年紀錄

周三(30日)凌晨意甲大戰，拿玻里盡顯榜首一哥實力，憑盧卡古、基華拉斯基利亞各入1球，作客以2比0擊敗AC米蘭，取得聯賽5連勝，亦係球隊近31年以來，首次聯賽作客上半場領先A米2球，愈來愈有冠軍相。

拿玻里反客為主，開賽5分鐘就打開紀錄，前鋒盧卡古展現「人肉坦克車」威力，撞開A米中堅史查軒查柏夫洛域，冷靜射入。呢位31歲比利時國腳今季加盟拿玻里以來，各項賽事上陣8次創造9球，包括射入4球及5次助攻。

AC米蘭落後之下，雖然傾力反擊，但攻勢都係隔靴搔癢，更加喺臨完上半場再失1球，拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞喺左路個人突破，扣入中路離門大約25碼勁射入網，協助球隊自1993年4月之後，首次聯賽作客上半場領先AC米蘭2球。

換邊後初段，AC米蘭前鋒艾華路莫拉達曾經頭槌頂入，但球證睇完VAR後，判越位入波無效。加上拉菲爾利亞奧勁射，被門將阿歷斯美列特飛身撲出，注定AC米蘭無法破蛋。

拿玻里今季由干地執教後，愈戰愈勇，近9場聯賽取得8勝1和，暫時領先踢少1場嘅第2位國際米蘭7分。賽後干地好謙虛話，今季目標仍然係爭入前4位，隻字不提爭標，似乎唔想球員有太大壓力。