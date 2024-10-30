艾摩廉一拖三　幫曼聯大換血

摩頓胡文特(左)、基奧基尼斯(中)、干卡路恩拿斯奧(右)都是魯賓艾摩廉的愛將。(Getty Images)

魯賓艾摩廉即將成為曼聯新領隊，英國傳媒預料呢位39歲葡萄牙少帥將會簽入3位士砵亭愛將，包括前鋒基奧基尼斯、中場摩頓胡文特、中堅干卡路恩拿斯奧，打造一條新中軸線。不過，由於曼聯今夏已斥巨資增兵，預算有限，意味需要出售部分現有球員，先至可以完成換血。

士砵亭近年戰績彪炳，全靠魯賓艾摩廉建立一套強大班底，一般相信佢成「魔」後，會向曼聯管理層提出簽入舊部，首選一定係前鋒基奧基尼斯，呢位26歲瑞典國腳上季各項賽事上陣50場入43球，今季15次披甲已有16球進帳，效率極高，有「新伊巴謙莫域」之稱，阿仙奴早已睇中佢，但隨住魯賓艾摩廉成為曼聯新帥，佢應該會跟呢位恩師搵食。

至於25歲嘅摩頓胡文特現時係士砵亭隊長，佢司職防守中場，正好可以取代近年狀態走下坡嘅卡斯米路，而且摩頓胡文特同曼聯前鋒海倫都係丹麥國腳，有利融入球隊。23歲中堅干卡路恩拿斯奧屬於近年冒起得最快嘅葡萄牙後衞之一，可以鞏固曼聯防線。

不過，如果魯賓艾摩廉要為曼聯簽入呢3位愛將，相信必須先出售部分球員籌集資金，卡斯米路、安東尼馬菲奧斯、美臣蒙特等人最大機會被賣走，甚至連拉舒福特都可能冇得留低。