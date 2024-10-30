何詩蓓獅城再出擊爭世界盃　挑戰10萬美元總冠軍

2024年游泳世界盃第三站於明天(31日)在新加坡揭幕，這也是今季最後一站世界盃，香港飛魚何詩蓓爭逐再實現「雙三冠王」的同時，並試圖爭奪10萬美元的總冠軍寶座。

今年世界盃系列賽的總獎金超過100萬美元，其中男、女子總冠軍的爭逐鬥得激烈，在巴黎奧運獲得兩面銅牌的何詩蓓，隨着在上海站獲2金1銅取得53.2分，及剛在仁川站袋走2金1銀得56分，目前在世界盃女子泳手排名榜中以109.2分排名第3，落後於兩位美國泳手史密芙（118.4分）及杜格拉絲(118.3分)。

總冠軍泳手將可袋走10萬美元（約78萬港元）的額外獎金，亞軍可獲7萬美元；根據世界盃新加坡站官網可見，何詩蓓已報名爭逐50米自由泳、50米蛙泳及個人擅長的100米及200米自由泳項目，能否成功爭奪「三冠王」（即連續三站在該項目奪冠）將令人期待，然而要挑戰排名前兩位的美國泳手，相信更要加把勁。

至於史密芙與杜格拉絲在今站的爭奪相信是焦點之一，二人排名積分僅距離0.1分，史密芙與杜格拉絲這兩站分別在100米背泳及200米背泳項目，都游得較自己保持的世界紀錄慢，如果在獅城能夠有所突破，相信會是致勝關鍵，同時她們的參賽策略上，也會是爭逐10萬美元的重要因素。

男子排名方面，法國「水霸王」馬查特很有機會成為史上首位贏得世界盃總冠軍的法國人，他暫以116.4分位列榜首，僅領先瑞士的邦迪(115分)及中國的覃海洋（112.6分）。