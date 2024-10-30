NBA球星基爾宣布退役　結束17年職業生涯　

曾效力灰熊、國王等NBA球隊的38歲前鋒基爾（Rudy Gay），日前正式宣布退役，結束17年職業生涯，這亦令2006年選秀梯隊目前只剩羅利（Kyle Lowry）、PJ塔克（PJ Tucker）兩人，仍在NBA打滾。

今季未有班落的老將基爾，早前突然在「球員論壇」撰文，提到自己決定退役：「有時看比賽，當有些球員失誤，我真的會對着電視大吼，但現在我真的需要讓自己冷靜下來，承認這一切已經結束。」同時，基爾又不忘感激籃球為自己帶來的一切：「我38歲了，但對大多數人職業生涯來說，甚至還不到中期。自己還有很多工作要做，我非常感激籃球生涯經歷的所有愛、智慧和友情。」

基爾2006年第8順位被火箭隊選中，隨即交易到灰熊，效力長達7年斬獲8,562分，高踞隊史得分榜第5名。之後基爾曾輾轉效力速龍、國王、馬刺和爵士，去年他曾與勇士簽約，但在季前已經被釋出，對上一次出場已經是2023年3月。總結整個NBA生涯，基爾一共上陣1,120場，平均取得15.8分、5.6籃板。