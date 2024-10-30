8、9月份最佳撲救：大埔門將謝家榮

大埔兼港隊門將謝家榮在9月21日作客對冠忠南區的「中銀人壽香港超級聯賽」，憑補時階段撲出基哥利的勁射，獲球迷投票選為【聚大金鳳 - 聚大行特約】「8、9月份最佳撲救」。值得一提，今次乃「家榮」生涯首次獲得這個獎項，絕對別具意義。

賽前稍被看高一線的大埔，面對南區半場已領先1球，但下半場突然落起暴雨，加上杜國榆兩黃一紅被逐，最終在「90＋6」被對手追平，痛失兩分。不過大埔門將謝家榮在比賽尾段，其實已撲出過對方射手基哥利的近距離勁射，他在受訪時重提該記高難度撲救：「因為嗰日落好大雨，直情打落塊面到，仲搞到個場好暗；加上禁區入面當時又好多人，好彩自己夠晒集中，但如果呢球一撲完就完場，含金量更加大。」

上季聯賽亞軍大埔，暫時在聯賽走勢不俗，「家榮」稱有信心球隊可以再創佳績：「大埔以防守見稱，今季後防冇太大變動，大家都夾慣夾熟，唔使再重新了解，絕對係優勢。」提到今季目標，上季首度當選最佳門將的「家榮」，笑言對「冧莊」會抱平常心：「個人或者球隊都好，當然係想攞獎。不過最緊要自己保持到上季嘅表現，如果連續兩季攞到『最佳門將』嘅話，會係Bonus（獎勵）嚟。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）