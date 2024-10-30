8、9月份最佳金球：傑志前鋒祖連奴

傑志兼港隊射手祖連奴，在9月21日主場大勝標準流浪的「中銀人壽香港超級聯賽」，憑一次禁區頂妙射「死晒角」，獲球迷投票選為【聚大金鳳 - 聚大行】「8、9月份最佳金球」。同時，這亦是他相隔兩年後，再次榮膺每月最佳。

傑志季初火力強勁，更在9月初對流浪的聯賽大勝8比0，當中祖連奴在13分鐘射入世界波，他於禁區頂熨射擦柱彈入，為球隊先拔頭籌。這名港腳領獎時笑言，對射入這記金球感到驚訝：「見到『羅梓』（羅梓駿）之後，抱頭表示難以置信，的確當我起腳嗰陣，真係好似會出界，好彩個波最後有旋轉，呢球絕對屬於生涯其中一個最靚入球。」

此外，對於今季不時轉踢進攻中場，祖連奴相信無阻自己繼續爭取入球，但承認仍須要時間適應：「踢攻中唔止淨係企喺禁區等波到，自由度更大，同埋有更多機會掂波，但始終要兼顧埋防守，踢法有啲唔同。」今季各項賽事暫時攻入3球的祖連奴，續指不會為個人入球數字訂下目標，僅稱會盡力幫助球隊重奪聯賽冠軍，以及重返亞冠賽場。

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）