王曦雨不敵英國「一姐」 　香港網賽16強止步

香港網球公開賽（WTA 250）繼續在維園舉行，其中中國新星王曦雨周三（30日）在女單次圈惡鬥英國「一姐」波爾達。最終波爾達經超過兩小時的激戰後，直落兩盤7：6及6：4擊敗王曦雨，晉級8強。

現時世界排名為第100位的王曦雨，今年表現理想，殺入巴黎奧運女單16強，僅不敵波蘭名將施華德才無緣8強，又分別在奧斯汀和奧克蘭站分別打入決賽和4強，至於波爾達排名為第29位，被列賽事2號種子，實力不容忽視。

縱然賽前被一致看淡，但王曦雨首盤即大打爭氣波，第2局面對3個Break Point，都能保住發球局，並後更成功破發，一度領先局數4：2，可惜王曦雨之後被破發失去優勢被迫至「搶七」，波爾達關鍵時刻表現較優勝，贏細分9：7先拔頭籌。

雙方第2盤初段鬥得難分難解，一直互保發球局，但波爾達第5局順利破發，「連破帶保」下拉開局數至4：2，但這位英國「一姐」第8局出現發球雙錯誤被破發，令王曦雨追成局數4比4平手。惟其後波爾達再次打破王曦雨發球局後。第10局以「Love Game」保發，贏多盤6：4，殺入8強。

波爾達賽後接受訪問，稱讚王曦雨給予自己極大壓力，令她花盡全力才能取勝：「王曦雨今場打得好好，令我每一分都非常辛苦，大家都發揮出應有水準，很高興能夠在1場高強度賽事勝出。」

這位英國「一姐」將於周五（11月1日）出戰8強，因此周四（31日）有1日假期，她稱除了會努力恢復體能，亦嘗試把握機會到處逛逛：「我好耐之前曾與1位好友花一日時間遊歷香港，試過到山頂等旅遊景點，希望有機會到該處觀看景色。」此外，波爾達的男友，為現時男單世界排名第10的迪美路（Alex de Minaur），該名澳洲球手在今年3月曾特意到聖地牙哥觀賽，見證波爾達奪冠，但她笑言迪美路現正努力投入操練，因此未有到港撐場。