主場球迷力撐　香港東方東超不敵廣島蜻蜓

歷史性由香港東方主場舉行的EASL東亞超級聯賽，昨晚假修頓場館熱血上演，東方在逾9成入座、幾近爆滿的球迷入場支持下，雖有麥洛連屢次入樽個人獨取全隊最高的24分，半場領先廣島青蜻蜓44：37，但可惜客軍多個得分點連環發炮，全場命中率高達47.5%，東方最終以75：88憾負，戰績暫錄0勝2負。寄望下場12月18日主場對陣菲律賓的生力啤酒人，力爭勝仗，而下周四（11月7日）則回歸甲一戰線與南華正面交鋒。

香港東方主帥派出張延隆、梁嘉顯、林爵華、奇勒及麥洛連首發，球隊由奇勒跳投取得首兩分，初段與客隊廣島蜻蜓拉成均勢，惜對方的外圍手感不俗一度反先。年輕後衛張延隆表現活躍，乘客軍嚴防麥洛連之際，機警伺機多番剷入顏色地帶，突破對手防線拿下6分。梁兆華及楊和後備上陣，加上梁嘉顯連傳帶攻，搶攻追分逼使對手叫停比賽，第一節戰成19：20落後。

次節東方眾將「熱好身」，奇勒面對長人中鋒Jump shot得手為主隊反超21：20。其後以半場緊迫防守令對手送出多次失誤，憑反擊快攻拉開領先優勢，而身高2米07的中鋒麥洛連愈打愈放，先後入樽及籃下制霸Tip in，或搏得罰球一口氣進帳9分，香港東方佔得上風，而卜聿揚替補亦做出入樽好戲，半場主隊領先44：37。麥洛連和奇勒半場各交出13分。

無可否認，廣島蜻蜓這支上屆日本B.League冠軍隊更加擅打反擊快攻，加上外圍射手包括山崎稜及三谷桂司朗準繩度頗高，第3節反先。而主隊經過3分多鐘取不到得分後，才由麥洛連打破僵局，雙方互有領先，戰情緊湊。其後廣島蜻蜓有中鋒布力舒亞挺生而出，單節轟入12分，美奧亦於外圍發炮，第3節以64：58再度反先控制戰局。

末節雙方繼續爭持激烈，麥洛連偷球直搗黃龍得手，追近至62：67，其後客軍手風較順，拉開13分最大優勢。東方保持戰鬥精神，惟廣島蜻蜓緊迫防守不容許東方輕易上籃及起手，末段對手前鋒艾拉布朗籃下再搶分，主隊力拚下仍以13分之差，終場75：88宣告反勝乏力，遺憾再敗。

香港東方今場3人得分上雙，加拿大籍中鋒麥洛連錄得24分及14籃板「雙雙」數據，外加3次偷波；外援奇勒表現未如理想，13次起手僅有4球命中，全場交出13分；林爵華則貢獻11分。客軍布力舒亞奪25分勇冠全場，而隊長山崎稜亦錄13分，成勝負關鍵人物之一。