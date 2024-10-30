麥洛連放眼下仗做好準備　東方巴帥：從遺憾中成長

香港東方周三（30日）主場出戰EASL東亞超級聯賽，最終以75：88憾負日本球隊廣島蜻蜓，連同早前作客該隊吞下敗仗，賽事開季錄2連敗，東方主教練巴拿莫域賽後表示：「首先要恭喜廣島蜻蜓隊，他們今晚打得真的很好，他們的聯賽一個賽季有22場比賽，很明顯他們在其中培養出了高水平的籃球。我們無論是在防守或進攻方面都有出色表現，但僅限於上半場，要贏得這場比賽，我們必須要發揮得更好，包括外圍投射命中率。雖然很遺憾輸掉比賽，但無論如何，我們的球員真的已經盡力，當然仍能做得更好，當下必須從失敗中學習和成長。」

今季東方分別出戰多個聯賽，巴拿莫域直言球隊上下會正面接受挑戰：「球隊今季的賽程非常艱難和複雜，打本地甲一聯賽，打EASL，打PBA專員盃（菲律賓籃球聯賽Commissioner‘s Cup），需要同時兼顧三個不同聯賽，所以我們需要更多比賽來保持競爭力，並透過輸波和不斷調整，讓我們每天都能變得更強，我相信今場過後我們會有所進步，亦希望之後的比賽能取得勝利。」巴帥表示PBA專員盃將於11月開賽，屆時球隊將會面臨更多挑戰。

談及參與三方戰線，巴拿莫域直言會對球隊和個別球員對未來成長起正面作用：「我認為當香港籃球出現在國際舞台上時，對球員來說，與國際上最好的球員交手，必然會從中受益，這是無庸置疑的。事實上，有些球員在第一場比賽之後告訴我，他們對那些球隊的水平感到很驚訝。」他亦透露球隊之後會尋找機會打友誼賽，為下一場EASL主場對生力啤酒人的比賽做足準備。

今場搏盡貢獻全隊最高得分的麥洛連，賽後表示衷心感謝香港球迷的關注和撐場，但他亦感到遺憾未能取得大家想要的結果：「這是我們從出戰ABL（東南亞職業籃球聯賽）到BCL（亞洲籃球冠軍聯賽）賽事大約兩年半以來，首度在國際比賽中主場作賽。今晚在香港球迷面前比賽，真的很特別。」

麥洛連未有陷於負面情緒，賽後認真檢討今場落敗的原因：「我在與廣島蜻蜓的比拼中發現，他們非常遵守紀律，不會自亂陣腳，如果機會出現在他們面前就絕不會放過，一切都會非常敏銳。因此，在比賽中有一些時刻我們放鬆了警惕，導致出現了一些失誤，亦錯失了一些保持領先的機會。不過現在看來，我們只需要為下一場比賽做好準備。」