曼聯炒坦哈格即反彈　英聯盃大破李斯特城

曼聯炒坦哈格後即刻反彈！周四(31日)凌晨英聯盃第4圈賽事，曼聯喺臨時領隊雲尼斯達萊領軍下，主場5比2大破李斯特城，3年來首次對頂級聯賽球隊單場入5球。重振雄風嘅曼聯，8強抽籤後將要作客熱刺，預料到時會由魯賓艾摩廉領軍，而「雲佬」賽後就表明願意繼續留隊協助新帥。

雲尼斯達萊首度領軍，除門將改用後備比恩迪亞之外，其餘主力悉數上陣，近8場只得1勝嘅「紅魔鬼」換帥後脫胎換骨。卡斯米路15分鐘遠射先開紀錄，阿歷真度加拿祖28分鐘射成2比0，李斯特城5分鐘後破蛋，但般奴費南迪斯同卡斯米路短時間再各入1球，客隊補時追多粒，曼聯半場領先4比2。

換邊後曼聯放慢節奏，般奴費南迪斯59分鐘扭過門將射入，最終以5比2大勝晉級。曼聯喺坦哈格執教2年半以來，從未試過單場入頂級聯賽球隊5球，對上一次做到已經係2021年蘇斯克查帶隊，估唔到雲尼斯達萊首次領軍就「超越」坦哈格。

英聯盃8強全屬英超球隊，曼聯喺抽籤抽中下下籤，將會作客第4圈淘汰曼城嘅熱刺(見表)，賽事會喺12月中舉行，到時曼聯應已由魯賓艾摩廉領軍。對於魯賓艾摩廉即將上任，「雲佬」就表明希望繼續留低：「我做助教係要幫曼聯，需要頂幾耐我就頂幾耐，未來無論係任何崗位，我都會留隊繼續協助曼聯，呢點永遠唔會變。」

【英聯盃8強抽籤結果】

熱刺 對 曼聯

阿仙奴 對 水晶宮

紐卡素 對 賓福特

利物浦 對 修咸頓

*前者主場