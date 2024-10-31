丹恩奴域：艾薩德主場大發「雷」霆

上季卡超冠亞軍艾薩德及艾雷恩今仗將會作出正面交鋒。牌面上，這絕對是一場矚目大戰，但事實上艾雷恩今季的表現卻令人感到相當失望。

艾薩德數周前雖然不敵現時榜首的艾杜哈尼，出現了一個小低潮，不過很快便重返正軌，並於各項賽事錄得5連勝，其中於聯賽更加連贏3場，狀態大勇。

在這個聯賽3連勝的走勢當中，他們一共攻入11球，其中艾菲梅積卡近兩場聯賽一共取得3個入球。這名西班牙球員是艾薩德的神射手，今季8場聯賽共入8球，而基於其邊線隊友相當具創造力，所以一直都能夠為他製造出入球機會。

但個人認為，阿克林阿菲夫才是他們陣中的星級球員。近3場聯賽他一共攻入兩球及交出4次助攻，而他擁有絕佳的個人技術、視野、速度及把握力，令他或許成為卡塔爾聯賽的最佳球員，故我將會留意他的演出。

艾雷恩今季表現差勁，令人大跌眼鏡。頭8場聯賽他們已輸了4場，目前更排在聯賽榜第8位。毫無疑問他們的表現時好時壞，不過令人感到欣慰的地方，就是近兩場聯賽共取4分。

這成績歸功於近況大熱的巴西前鋒羅渣古迪斯。艾雷恩近兩場聯賽攻入4球，他就貢獻了當中3球，並於今季聯賽累積入6球。可以肯定的是他是隊內唯一球星，故今仗他將會是關鍵人物。

然而，艾雷恩今季還未能夠保持零封成績，8場聯賽皆有失波，所以似乎難以阻擋艾薩德的強勁攻擊力。我預計，主隊艾薩德最終將可贏波！