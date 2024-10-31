香港6人板球賽周五展開　港隊首戰鬥南非

由中國香港板球總會主辦、國際板球理事會(ICC)認可，大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可的「香港六人板球賽 2024」，將於11月1至3日假九龍天光道遊樂場舉行。

香港6人板球賽今次有12隊參加，世界前10球隊當中，有8隊都來港參賽，包括世界「一哥」印度、「二哥」澳洲、「三哥」英格蘭，還有紐西蘭(世界第5)、南非(世界第6)、巴基斯坦(世界第7)、斯里蘭卡(世界第8)及孟加拉(世界第9)。

12支球隊先分4組進行分組賽(見表)，每組首兩名將躋身8強。8強勝方晉級盃賽4強，負方出戰碟賽4強，而分組賽每組墊底的球隊轉戰碗賽。賽事為期3天，合共進行29 場比賽。

港隊將於周五(1日)揭幕戰鬥南非，香港隊總教練范志文(Mark Farmer)表示：「香港6人板球賽的一個星期總是令人興奮！能夠代表中國香港參加這項獨特的香港賽事，獲得經驗和機會，讓所有球員都感到自豪。 」

分組名單：

A 組： 南非（A1）、紐西蘭（A2）、中國香港（A3）

B 組： 澳洲（B1）、英格蘭（B2）、尼泊爾（B3）

C 組： 印度（C1）、巴基斯坦（C2）、阿聯酋（C3）

D 組： 斯里蘭卡（D1）、孟加拉（D2）、阿曼（D3）