【沙特職】伊蒂哈德弗爆食硬「里」

今晚沙特職重頭戲，伊蒂哈德主場火併吉達艾阿里。伊蒂哈德坐擁賓施馬、尼高路簡迪等「法國幫」，連場報捷弗到爆，為追趕榜首希拉爾，今場唔會放過吉達艾阿里，伊蒂哈德讓平半，上盤捧得過。（周五凌晨2時開賽）

上季內亂不斷嘅伊蒂哈德，今季搵嚟白蘭斯執教，呢位曾協助法國連奪1998年世盃及2000年歐國盃嘅中堅，綽號「總統」，喺陣中「法國幫」威望甚高，要知道佢哋有賓施馬、尼高路簡迪、艾奧亞、穆沙戴亞比等星級球員，實力毋須懷疑，而佢哋個個都服「總統」，成績自然有所回升。伊蒂哈德各項賽事已連贏6場，單計聯賽主場更豪取4連勝，弗到漏油，依家只落後榜首希拉爾3分，為爭冠一定搏盡。

另邊廂，吉達艾阿里雖然有馬列斯、羅拔圖法明奴、艾雲東尼等球星擔大旗，但整體表現不似預期。單計聯賽，吉達艾阿里近7場只得2勝2和3負，對住實力分子艾納斯同希拉爾都贏唔到，難怪現時僅排第8位，上場聯賽僅和艾科多1比1，兼有門神艾度亞文迪傷出，今場上陣成疑，撞正如狼似虎嘅伊蒂哈德，相信凶多吉少。

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