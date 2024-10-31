香港網球公開賽　費蘭迪絲闖8強爭衞冕

香港網球公開賽（WTA 250）周四（31日）續於維多利亞公園網球主場上演16強比拼，於上屆賽事封后的22歲加拿大球手費蘭迪絲（Leylah Fernandez），今晚再度登場，面對澳洲球手Kimberly Birrell，以直落兩盤（6：1、6：2）輕取勝仗，順利闖進8強，距離衞冕再近一步。

現世界排名第32位、賽事3號種子的費蘭迪絲，次圈對壘排名115位的26歲女將Kimberly Birrell。費蘭迪絲今日狀態大熱，第一盤「連保帶破」連贏5局，僅耗時36分鐘迅速打贏6：1先拔頭籌。

第二盤初段雙方屢次發球失誤失分，不過互保發球局戰成1：1。費蘭迪絲發動搶攻令對手難以招架，再度領先局數5：1「叫胡」，其後雖然澳洲球手力保1局發球局，惟第八局在多次「刁時」下，費蘭迪絲打出1個「ACE」以6：2終結比賽，並以直落兩盤之勢晉級8強，將對上世界排名第81位、賽事9號種子的美國女將Bernarda Pera。

上屆首度在該賽事封后的費蘭迪絲，今屆再臨香港爭衞冕，她賽後表示相當享受在港比賽的氛圍：「很高興今場我能夠始終保持專注並贏得勝利，也很高興看到這麼多球迷支持我，希望他們能夠享受今晚萬聖節之夜的比賽。自從去年我在香港參加的第一場比賽以來，深切感受到球迷的愛，這種感覺很棒！」

談及今屆目標，費蘭迪絲直言想要衞冕絕對不易：「作為衞冕冠軍的球員，自然會成為其他參賽球員最想擊敗的對手之一，我想他們盡可能會以最好的狀態迎戰。但我在過去的一段時間裡一直非常努力訓練，所以接下來的比賽我也會盡力而為，努力達到我的目標。」