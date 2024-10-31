港超聯　高級組銀牌現錯判　黃志騰：裁判視角難以確認

足總裁判部周四（31日）在何文田足總總部，舉行今季第二次VAR研討會，對於本月有兩場賽事出現錯判，負責主持會議的亞洲足協精英裁判員導師黃志騰承認有改善空間，執法團隊與考核員已定期進行檢討，期望為球迷帶來更好觀感。

研討會繼續由亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰主持，並在會上解釋10月份，其中6個關於聯賽賽事的VAR判決，及2個關於「高級組銀牌」的判決。其中10月5日冠忠南區對均業北區的判決中，黃志騰承認出現錯判，當時上半場佐佐木周禁區內疑似被韋健豪撞跌，球證到場邊觀看VAR後，判罰12碼，並由基斯42分鐘操刀射入。但考核員進行賽後覆查後，認為韋健豪的動作不構成犯規，該12碼為錯誤判決：「其實當球員出現接觸嘅時候，裁判會留意動作究竟係由邊個製造，喺呢個畫面見到攻方嘅球員，將腳特登放喺守方動線上面，跟住停低收慢，而韋健豪繼續追緊波嘅情況下，咁啱前面佐佐木周隻腳攝落嚟，避開唔到而造成碰撞，所以唔應該判罰點球。」對於出現疑似犯規後，球賽繼續進行近3分鐘，球證才暫停確認VAR畫面，黃志騰表示會改善時間上的延誤，以免影響球迷觀感。而同一場賽事中，費利皮爾禁區內拉扯基哥利球衣，經VAR確認後，由於出現拉扯時基哥利已「控甩腳」，證明並非因費利皮爾的動作導致攻方控失皮球，故維持原判。

另外，10月20日九龍城對冠忠南區的聯賽中，當時陳潤潼於禁區內起射，皮球疑似省中邵昀俊右手，惟因VAR缺乏明顯畫面證據，而無法界定是否犯手球，黃志騰解釋道：「當時無論場邊定係VAR逐格睇，都無辦法證實個波到底掂到邵昀俊邊一個身體部分，所以基於VAR無足夠強烈證據嘅原則下，就維持返場上面個判決。」

至於未有提供VAR協助執法的「高級組銀牌」，亦有錯判情況。10月26日的傑志對大埔8強賽事中，25分鐘，祖連奴遠射疑似省中加比爾手部，惟當時球證未有表示。而經翻查片段後，確認加比爾左手碰到皮球，理應判處罰球，黃志騰承認因鏡頭角度的限制，加上球速關係，未有作出適當判決：「當時助理裁判有提醒主裁判『好似省中手』，但喺主裁判嘅角度，甚至直播片段未必好清楚望到係中到膊頭定手。唔係百分百確定嘅情況之下落判決，會畀外界覺得你『靠估』，最後我哋用呢條錄影片段先可以較清晰交代，裁判肉眼睇嚟講係比較困難。」黃志騰認為在執法團隊討論判決方面仍有改善空間，例如助理裁判員若身處清晰的視線角度，應在判決上比起主裁判有更大的話語權。