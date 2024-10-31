希斯基：獅吼迎悉尼踢守「細」波

布里斯班獅吼在今季澳職暫時只踢了1場，就是於首輪賽事作客0比2不敵奧克蘭FC，所以難以在如此早的階段下定結論，特別是要考慮到該仗是奧克蘭FC於主場新西蘭的澳職地標戰。

經過上季之後，獅吼前線明顯需要一位能夠在單季攻入15球或以上的球員。他們在上季入波最多的3位球員都只能各自攻入7球，當中亨利荷利更已離隊。另外兩位球員分別是謝爾奧沙（包括3球12碼） 及年輕射手湯馬士華定咸，我相信後者有可能有更上一層樓的表現，成為球隊門前的核心人物。

至於另一位我十分期待看到他演出，就是由比利時聯賽來投的基瑾積拿錫，預計他將會跟湯馬士華定咸在進攻上作出串連。

FC悉尼雖然於首輪聯賽，作客以2比1擊敗西悉尼流浪者，但上輪在補時階段失球的情況下，作客以0比1不敵奧克蘭FC，飲恨而回。

其實，FC悉尼差一點就可以作客和波，以及取得一個正面的賽果，從而保持相當好的開季表現。然而，當日其星級球員杜格拉斯哥斯達缺陣，以及祖羅利因傷退下火線，運氣認真麻麻。

我認為，杜格拉斯哥斯達及祖羅利是FC悉尼今季最重要的球員，可惜今仗料會缺陣，這務必會影響他們的創造及入球能力，

跟布里斯班獅吼一樣，FC悉尼同樣需要一位可靠而入球數字穩定的射手坐鎮，所以我相當有興趣想看到，前些路迪球員基利馬拉的表現如何。基利馬拉有可能會成為一個絕佳的收購，今仗或許會是最具入球威脅的球員，但我預計今場賽事最終入球數字偏低，雙方和局收場。