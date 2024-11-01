何詩蓓闖200自決賽今晚爭「三冠王」　年底認真考慮去留

剛於昨日在新加坡世界盃渡過27歲生日的香港超級飛魚何詩蓓，周五（1日）再度亮相出戰個人擅長的女子200米自由泳，初賽以小組次名躋身今晚7時09分上演的決賽，全力衝擊此項的「三冠王」榮譽。

先後在上海及仁川站世界盃贏得女子200米自由泳金牌的何詩蓓，今早在初賽游得輕鬆，被編在第5組的她以1分58秒48衝線，獲小組第2，並在初賽總成績排名第5躋身決賽，決賽對手包括兩位主力蝶泳的澳洲飛魚卡迪露絲奧(Brittany

Castelluzzo)及格蓮(Bella

Grant)，以及中國的楊浚瑄等，而相信以何詩蓓近兩站的狀態來看，要在此項再贏得「三冠王」應該不太困難。

這位先後在兩屆奧運為港贏得4面獎牌的女飛魚，昨日適逢是自己27歲的生日天及「哈佬喂」，以一身「熊貓Look」Cute爆亮相50米自由泳決賽，並以一面銅牌作壽辰賀禮，她日前接受傳媒訪問時透露未來動向，表示在12月的布達佩斯短池世錦賽後將會休息三至四個月，再決定去向：「我會休息幾個月，做一些不同的事及養身體休息一下，再看自己是否還想念游泳。」

對於會否參加2028年洛杉磯奧運，她坦言未有決定，並表示征奧最主要考慮是自己的身體:「我的身體能否再接受高強度訓練4年，這是考慮因素，我不再年輕，未來只會更困難，而我若參加奧運不是只求參與，是希望可以世界頂尖運動員競賽。」