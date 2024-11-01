丹恩奴域：利雅得打吡　希拉爾技壓艾納斯

艾納斯及希拉爾皆球星如雲，故這場沙職絕對是本周其中一場最矚目的大戰。

對主隊艾納斯來說，今仗絕對是不容有失。縱使他們於今季聯賽保持不敗，但上場聯賽以3:3跟艾科魯特打成平手後，經已落後榜首的希拉爾6分，所以其球星定要踢出身價波，助球隊發力向上。

我認為，今仗在各個位置上都會出現激烈的對碰，其中最引人入勝的或許會是沙迪奧文尼跟祖奧簡斯路的大鬥法。眾所周知，祖奧簡斯路這名葡萄牙閘位球員喜歡上前助攻，故有可能會導致後防出現空位，讓艾納斯翼鋒沙迪奧文尼作出突破。

與此同時，基斯坦奴朗拿度將希望會有入球進帳，但今仗他將會面對高列巴尼及艾布拉希的聯防，有可能會陷於苦戰。然而，他只需要一個機會就可以改寫戰局。另外，他於周二沙特國王盃鬥艾塔亞文時12碼宴客，間接令球隊輸波，故將渴望可以交出反彈表現。

至於泰利斯卡上場聯賽梅開二度後，預料將會信心十足。我相信，他於死球攻勢時，可憑著強大的制空能力產生巨大威脅。

希拉爾最重大的消息就是尼馬經已傷愈復出，但我認為領隊佐治捷西斯會慢慢把他融入球隊，所以大概會將他先列後備。

希拉爾今季聯賽8戰全勝，而且攻入23球及僅失6球。阿歷山大米祖域於8場聯賽轟入10球，狀態炙手可熱，加上艾達沙利亦近況大勇，所以他們擁有很多入球武器。

米連高域沙域有能力控制中場，他跟艾納斯中場波索域的對碰，有可能左右今仗的賽果。我覺得他是今季沙職其中一位最出色的球員。

如果艾納斯的球星能夠踢出本身的最佳水平，他們將有一定的機會，不過考慮到希拉爾是長勝將軍，而且每個位置都相當強勁，故此我預計他們會在這場利雅得打吡成為勝利一方，阿歷山大米祖域也會有入波。