新兵融入「一家人」拍住上　滿貫眾志成城爭標

甲一「Big 4」之一滿貫走出上季總決賽失利傷痛，今季吸納新外援米勒及NBL冠軍成員楊睿騏捲土重來。主帥徐仲毅深信「兄弟齊心，其利斷金」，並期望以團隊籃球制勝，劍指隊史首座甲一冠軍。

滿貫連續兩季常規賽封王，上季更殺入總決賽，但領先香港東方1場下，被對手連贏3場，無緣捧起隊史首冠。總結上季，主帥徐仲毅坦言感到失望，不過球隊已重拾鬥志，團結一心向目標進發，「所謂『兄弟齊心，其利斷金』，我希望建立一種Family（家庭）的氛圍，因為其實在團隊裏面，大家的角色比較像兄弟。今年陣容改變不算太大，大家愈來愈熟悉我的體系跟打法，目標也很一致，一起為冠軍而努力。」

米勒加盟提升整體表現

銀牌賽滿貫以全華班應戰，最終不敵南華和永倫未能打進決賽，無緣衞冕。不過滿貫在晉級過程亦曾打出精彩一仗，9月13日對永倫，一度落後雙位數分差下，最終以88比83反勝。該戰李琪、蕭瑋耀輪流爆發，中鋒張彬賢亦有亮眼表現，證明球隊板櫈亦有一定潛力。徐仲毅表示，銀牌賽用上全華班是想給年輕球員更多機會，讓他們增加信心，聯賽爭取更好表現。

甲一聯賽正式展開，滿貫亦以全新陣容示人，除銀牌賽註冊的年輕小將陳偉邦及NBL石家莊控衞吳松峻之外，加入美籍外援米勒（Dane Miller Jr.），以及從香港金牛借用後衞楊睿騏。上季蓋帝斯聯手惠龍兒組成甲一最強內線，今季這名美籍中鋒轉投永倫，滿貫則換上身高2米03、34歲的美籍大前鋒米勒。此子曾效力NBA發展聯賽球隊Oklahoma City Blue，其後轉戰非洲籃壇。2023年效力SLAC時，米勒憑場均21.2分入選「年度BAL（非洲籃球聯賽）一隊」，去年11月效力烏干達球隊City Oilers亦有份助該隊獲得非洲籃球聯賽（BAL）資格。

米勒8月底到港至今兩個月，徐仲毅對這位外援予以高度評價：「米勒很願意配合團隊，籃球場上解讀清晰，傳球視野亦很廣闊。他有能力一人拿40分，但是他更希望整個團隊一起變好，是一個全能的外援。」從訓練所見，米勒不時鼓勵隊友，為球隊注入正能量，他在聯賽兩戰亦交出平均31分、12個籃板的高效表現。隊友蔡再懃亦大讚新隊友樂於分享球權、合作愉快：「上季滿貫打『雙塔』，今季加強鋒線，進攻空間會更大。」

默契成為最大優勢

滿貫另一新兵楊睿騏（Ricky）亦是焦點所在，這位NBL香港金牛借將對建龍飛馬一戰登場，交出8分、5次助攻，助球隊取得3連勝。26歲的Ricky過去兩季於NBL進步不少，今夏更協助香港金牛奪得總冠軍，回歸甲一賽場令球迷期待。Ricky談到極速融入滿貫的原因：「滿貫隊中都是一些港隊和舊球會的隊友，所以很熟悉彼此的打法，默契一直都在。」效力滿貫第3季的蔡再懃對新陣容感滿意，相信默契會是他們的優勢：「上季失利的確令人傷心，但這亦令我們成長。贏一定開心，輸亦要齊上齊落，我自己希望擔任隊中橋樑角色，協助球隊繼續挑戰冠軍寶座。」

張彬賢睇做好工兵型角色幫球隊

張彬賢為滿貫披甲多年，因惠龍兒（Duncan）在銀牌賽期間受傷，場上司職中鋒的他為球隊擔起重任，最後亦交出漂亮「成績單」：「之前上場時間不算多，但Duncan不幸受傷後，我的責任變大，教練給我很多出場機會，因此慢慢累積到一些經驗，跟隊友之間的默契亦愈來愈好。」他補充道：「站在場上我會時刻提醒自己，保護好籃板，幫隊友做好單擋，牽引對手防守注意力。我在球隊中算是年輕，努力衝搶也是我的職責，雖然自己都想得分，但不會放在第一位，做好『工兵型』的角色幫助球隊才是首要。」

新加盟的外援米拿為滿貫打開聯賽勝利之路，開季至今取得3連勝未嘗一敗，張彬賢認為他的球風有不少可以學習的地方：「我很欣賞他，不單只是個人技術，他在球場上會不斷出聲與隊友溝通，鼓勵隊友，很多細節位做得很好，在這些方面是我所缺少的，希望能從他身上『取經』，盡力打好自己，亦希望藉此以師兄身份幫助隊内的師弟們。」

滿貫在上季甲一聯賽總決賽憾負香港東方，張彬賢表示今季球隊上下充滿決心，目標再度衝擊冠軍：「可能我們去年的信心不夠強大，還沒去到很想要這個冠軍，但考慮到維江（歐陽維江）、琪哥（李琪）之後可能會退休，加上經歷過挫敗感後，對冠軍會更加渴望，所以今年大家都好想為滿貫贏到第一個聯賽冠軍。」

徐仲毅為滿貫接掌帥印兩年至今，親眼見證張彬賢的成長：「他（張彬賢）進步很多，因為其實我剛來香港的時候，很多人都跟我說他不行。但是我覺得他198公分這麼高的一個身材，跑動能力也都很不錯，我覺得沒有道理，不可能打不好。」張彬賢獲得教練的正面評價，亦對他稱讚有佳：「經過這一年多一年半這樣訓練下來，他確實進步了很多，主要是基本功改善了，也很投入在訓練。他的防守跟他的身體對抗，今年外線把握度又提升了 ，用頭腦打球的一位球員。」

圖/文：余樂詩、李章杰