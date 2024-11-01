乒壇傳奇馬龍膺ANOC成就獎　香港成功申辦2026會議

國家和地區奧委會協會（ANOC）周四(31日)於葡萄牙舉行年度頒獎典禮，中國乒乓傳奇馬龍榮膺傑出運動生涯獎，在台上以全英文說出得獎感言；而今天（1日）港協暨奧委會亦宣布成功申辦2026年ANOC全體代表大會，期待世界各地知名運動員及體育界人士獲邀出席。

國際奧委會（IOC）官網特別介紹ANOC，而這個頒獎禮舉辦始於2014年，獎項以表彰NOC及其旗下運動員及奧運大家庭成員取得傑出成就而設立，今屆共12個獎項，包括巴黎奧運最佳男女子隊伍及個人項目運動員等，而田徑的Letsile Tebogo及Julien Alfred分別獲選為巴黎奧運年度最佳男女子運動員，乒壇傳奇中國的馬龍則榮膺傑出運動生涯獎（男子），他過去的21年運動生涯中，共贏得6面奧運金牌，當中包括今屆巴黎奧運協助中國隊以3比0大勝瑞典，成功奪金。

現年SＳ歲的馬龍穿上西裝接受榮譽，全程以英語發表得獎感言，贏得現場多次熱烈掌聲:「感謝ANOC授予這個獎項給我，感到非常榮幸，今天站在這裡不僅是代表自己，也代表中國乒乓球隊。」這位乒壇傳奇更幽默地表示:「眾所周知，中國乒乓球是世界上最強的，你可能會先成為世界冠軍，才能成為全國冠軍。」巴黎奧運後，世界乒聯都宣布馬龍為「GOAT」(最偉大球員)。

港協暨奧委會會長霍震霆是次都有出席，並成功為港申辦2026年ANOC全體代表大會，他表示：「很榮幸香港成功申辦2026年ANOC全體代表大會，接待來自各個國家和地區的奧委會代表，共同探討國際體育發展。這次申辦對香港意義重大，不但有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，彰顯奧林匹克精神，同時鞏固香港作為體育盛事之都的形象，藉體育、會議展覽和旅遊的協同效應，向世界展示香港的魅力，說好香港故事。港協暨奧委會即將就舉辦ANOC 全體代表大會展開籌備工作，並與政府相關部門、體育界及商界緊密合作，確保會議順利舉行。」

屆時ANOC全體代表大會將於2026年下半年在香港舉行，共5日4夜，會進行專題研討、交流活動及舉辦頒獎禮等，邀請世界知名運動員及體育界人士出席，肯定星光熠熠。