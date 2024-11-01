港超聯　未敗之師對決！大埔激鬥東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）上演兩場大戰，頭場由最後兩支聯賽不敗之師對壘，大埔坐鎮大埔運動場硬撼東方。雖然「綠戰士」去季聯賽雙殺對手，但東方在「亞冠盃2」打開勝利之門，近況大勇，兩雄相遇，激戰可期！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔剛在「高級組銀牌」作出輪換的情況下，最終不敵傑志出局，主教練李志堅指落敗無損士氣，又表示今場必定強陣出擊：「上場係想趁一啲比賽試吓陣，如果成個球季，場場波都咁重要，咁咪冇機會囉。買大細都唔會長開大，當然我唔係特登唔想贏，但足球比賽應該要有啲諗法，我會揀上場去冒險，當然返番聯賽出人會穩陣啲。」

「綠戰士」賽前踢少一場，落後東方3分，今場名副其實榜首大戰，「堅Sir」預期戰況一定緊湊，惟他賽前亦特意為球員減壓，盼他們可以好好享受比賽：「兩隊精神面貌、心態上都係差唔多，今場會係一場精彩賽事。不過成季流流長，我覺得唔需要睇得呢場成績太重，就算贏到都唔使太早高興，反而趁機喺季初檢視不足更加重要。」陣容方面，林樂賢因傷缺陣。

至於東方，上周在「亞冠盃2」分組賽作客擊敗卡雅，成為首支在該項賽事獲勝的香港球隊，士氣大振。今周重返聯賽戰線，主教練盧比度（Chino）認為今場戰果，對聯賽形勢未有太大影響：「呢季所有球隊嘅水平拉近咗，每隊波都有機會失分，加上聯賽踢3循環，就算有一、兩場失分都未使絕望，所以依家最緊要係令班球員恢復體能。」好消息是巴杜姆及林衍廷已經傷愈，可以候命。

亞歷斯祖（Jojo）去季曾短暫效力大埔，他指對方攻力強大，但有信心球隊經亞洲賽磨練後，防線更為穩健：「『亞冠盃2』啲對手實力好強，畀到我哋好大考驗，所以大家返嚟之後，狀態明顯提升，希望今場守好啲，唔好畀咁多空位大埔發揮。」此外，Jojo指伊高沙托尼有力製造極大威脅，但他稱已做足準備嚴防對手。

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 87.尼高拉斯

中場：8.柏連尼 4.馮冠鳴 16.陳肇鈞

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 9.巴杜姆