舒奈達險勝荷蘭球手晉4強　袁悅明鬥寶特爭入決賽

2024香港網球公開賽（WTA 250）進入最後直路，周五（1日）於維園網球主場上演女單8強對決，WTA年度最佳新人大熱人選、賽事頭號種子舒奈達(Diana Shnaider)，以盤數2比1（6：0、6(4)：7及6：2）勝Suzan Lamens殺入準決賽。此外，英國「一姐」寶特和中國新星袁悅同以直落兩盤擊敗對手，兩人其後將於4強互撼，爭逐決賽席位。

年僅20歲、世界排名高踞第14位的舒奈達，為世界排名前16名中最年輕的球手，今年狀態神勇，已在華欣、巴特洪堡和布達佩斯贏得3個WTA巡迴賽冠軍，亦於早前的巴黎奧運與安祖娃搭檔贏得女子雙打銀牌。舒奈達以頭號種子身份參戰今屆香港網賽，首兩圈輕松過關，是日8強面對世界排名第91位的荷蘭球手 Suzan Lamens。

舒奈達於比賽早段已進入狀態，開賽22分鐘就連贏6局，以壓倒性攻勢零封對手贏得首盤。第二盤Suzan Lamens稍有起色，首局破發再保2個發球局，一度領先局數3：1。舒奈達亦未有鬆懈，「連保帶破」下連贏4局「叫胡」，不過荷蘭女將在關鍵的第九及第十一局破發反先6：5，雖然其後被迫至「搶七」，但仍贏細分7：4，扳平盤數1比1。決勝盤舒奈達未予對手方勝機會，先失兩局後連贏6局，激戰歷時1小時52分鐘後，以2比1勝出挺進4強。

至於世界排名第29位、賽事2號種子的英國「一姐」寶特（Katie Boulter），是日狀態大勇，8強面對世界排名第113的22歲年輕球手Anastasia Zakharova，首盤打出4個「ACE」以6：4先下一城，第二盤「熱好身」，未予對手機會連贏6局迅速終結比賽，直落兩盤之勢殺入準決賽。另邊廂，世界排名第45位、唯一躋身8強的中國球手袁悅，是日對上美國的簡蓮（Sofia Kenin），前者在全場狂轟8個「ACE」下，同以盤數2比0（6：3、6：3）擊敗對手晉級。袁悅和寶特將於4強碰面，強強互撼爭逐決賽席位。

袁悅賽後接受訪問表示，香港比賽場地和氣候良好，對於自己今場表現亦較為滿意：「今天整場狀態比上一場好，在發球方面做得不錯，過程中也嘗試提升進攻性，跟上對手節奏。」她又補充道：「對手移動方面可能受腿傷影響，惜未能以最好狀態比賽。」被問及平時愛好，袁悅透露自己常聽廣東話歌，尤其是老歌，「喜歡聽譚詠麟的歌，前兩天還在香港買了張學友和張國榮的CD。」