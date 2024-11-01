艾殊利高爾：阿仙奴要克服作客病

紐卡素和阿仙奴不約而同在近兩場英超都未能取勝，前者更加是連續5場聯賽不勝。

對於由艾迪賀維執教的紐卡素來說，上月並不輕鬆，兩場勝仗都只是在英聯盃對AFC溫布頓及車路士時取得的。他們現時的最大問題似乎是入球能力不足，近5場聯賽只攻入3球，今季聯賽累積只入9球。環顧整個英超，只有曼聯、水晶宮及修咸頓的入球比他們少。

我們知道紐卡素非常硬淨，其球員的身體對抗性很強，這一點從他們只失10球，與阿仙奴同是失球第4少，便可得知。在其10個失球中，在主場聖占士公園球場作戰的失球只有3個，可見阿仙奴周六要擊敗坐鎮主場的「喜鵲」有多麼困難。

上場聯賽對車路士，我認為他們的表現至少值得取回1分。在一眾傷兵包括瑞典前鋒阿歷山大伊沙克等陸續復出的情況下，預計球隊的攻力將能從谷底中回升，艾迪賀維絕對希望其隊伍能從這場比賽有所斬獲。

另一邊廂，近季的阿仙奴出現連續兩場聯賽不勝是較為罕見，但傷病和停賽問題削弱了他們過去幾周的實力。他們的作客表現似乎較為一般，前往聖占士公園球場作賽也令他們全取3分的難度，大大提升。

在英超前7名之中，兵工廠的作客成績（4場得7分）排在包尾位置，對比他們上季作客只有6仗未能勝出，可見其作客表現仍有進一步提升的空間，但這是一個漫長的球季，情況隨時可能都變，說不定周末就是改變之時。

有趣的是，在過去的50次交鋒中，紐卡素只贏6次，然而其中兩場勝利是在過去5次對碰中取得，這表明「喜鵲」近幾季面對兵工廠有格食格的味道。我認為，阿仙奴於後防線受傷病困擾之下，加上紐卡素坐擁周六早場熾熱球迷氣氛的加持下，將會為兵工廠帶來煩惱，預計雙方將握手言和。