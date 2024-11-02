艾摩廉入「魔」倒數　率士砵亭霸氣大勝

周五(1日)官宣將成為曼聯新帥嘅魯賓艾摩廉，周六(2日)凌晨最後一次喺葡超主場帶領士砵亭作賽，5比1大破艾馬多拉盡展霸氣，艾摩廉亦不斷飛吻同球迷告別。盛傳會跟隨艾摩廉加盟曼聯嘅基奧基尼斯，今場食出「大四喜」光芒四射，呢位瑞典前鋒亦表示樂意挑戰高水平聯賽。

艾摩廉喺月中上任曼聯領隊前，仲會帶士砵亭踢多3場，迎戰阿馬多拉係第1場告別派對，大批球迷拉起橫額送別。士砵亭未受艾摩廉離隊消息影響，基奧基尼斯上半場已大演帽子戲法，半場領先3比1。換邊後基奧基尼斯再入1球，加上麥斯阿拿奧祖尾段埋齋，最終5比1大勝，今季聯賽10戰全勝排榜首。

艾摩廉賽後解釋離隊決定：「我被告知如果依家唔答應(教曼聯)，可能以後都冇機會，我有3日時間去決定，呢個選擇係會改變我一生，但我唔想將來後悔冇踏出呢一步。我最關心嘅係唔想士砵亭受到傷害，呢方面以後再睇，我喺曼聯都會繼續關心士砵亭。」

艾摩廉其中一個「關心」對象，好可能係瑞典前鋒基奧基尼斯，盛傳曼聯想羅致一名「高產」射手，今季10場聯賽入16球嘅基奧基尼斯就係合適人選，佢合約內有1億歐元買斷條款，但買斷費去到明年夏天就會下降，佢賽後表示：「好傷心見到艾摩廉離開，但我哋會繼續做好本份。我唔知(將來跟艾摩廉加盟曼聯)，你見到我依家踢得好開心。」

26歲嘅基奧基尼斯曾效力白禮頓、史雲斯同高雲地利等英格蘭球會，上年獲艾摩廉引入士砵亭，成功大爆發全季狂入43球，盛傳阿仙奴同車路士都對佢有興趣，佢早前亦表態樂意重返英國：「我喺士砵亭冇任何投訴，當然我嘅目標係要挑戰更高水平賽事，士砵亭開嘅轉會費確實太高，但球會覺得我值呢個價，我都會尊重。」