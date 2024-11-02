港超聯　宿敵之爭！傑志火併理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）尾場在旺角大球場，舉行「傑理大戰」，由6次港超冠軍傑志主場惡鬥上季盟主理文。「藍鳥」派出泰利把關，陳俊樂、利亞倫及顏卓彬組成中場鐵三角，明加索夫和馬查度負責側擊，協助祖連奴攻堅；至於「黃黑軍團」，杜度及周子謙鎮守中路，前線三叉戟為艾華頓、羅沙及上場「高級組銀牌」食出「大四喜」的安尼亞。

傑志正選：

25 泰利 ［GK］

3 鐘樂安

4 鄧達思

7 明加索夫

10 馬查度

11 林樂勤

12 裴栽釪

16 陳俊樂［C］

20 利亞倫

24 顏卓彬

30 祖連奴

理文正選：

28 陳嘉豪 ［GK］

2 周子謙

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘 ［C］

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

19 金旻奎

26 黃俊皓

91 羅沙

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

23 石皓心 ［GK］

2 羅梓駿

5 艾里奧

6 慈英

8 鄭展龍

14 潘沛軒

17 費蘭度

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

理文後備：

1 梁興傑 ［GK］

25 潘尚希 ［GK］

10 黃威

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

14 夏馬特

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

27 馬天尼斯

31 翁煦濤

周六（2日）為「中銀人壽香港超級聯賽」的「Big 4日」，其中尾場上演「傑理大戰」，由6次港超冠軍傑志坐鎮旺角大球場，主場硬撼上季盟主理文。「黃黑軍團」季初未上力，但球隊近年在聯賽面對傑志特別醒神，對上4次交手，錄得3勝1和不敗佳績，且看「藍鳥」今場能否打破宿命！（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）

傑志上場在「高級組銀牌」8強，以3比1淘汰大埔晉級，近5仗贏了4場。今場面對近年聯賽剋星理文，主教練卡度素承認必定相當難踢，但強調球隊絕對有力一戰：「雖然聯賽輸晒，但其實上季我哋喺唔同盃賽，都贏過理文；當然一切已成過去，今季由頭計過，將會係唔同嘅故事。對方有好多出色嘅球員，尤其安尼亞啱啱先入咗4球，今場絕對係五五波。」

翼鋒明加索夫上場為傑志射入靚波，他認為自己狀態正逐步提升，與前場一班新隊友亦愈夾愈熟，遇上老對手理文，目標全取3分：「唔關復仇事，自己都冇再去諗上季嘅事，始終依家球員、教練都有好大轉變。過往兩隊對賽都好緊湊，加上大家目前都急於搶分，今場一定相當有趣。」

理文剛於「高級組銀牌」5比1大勝均業北區，暫代主教練朱兆基期望球員，面對勁旅傑志可展現出更強鬥心；同時他又指對手的板凳深度充足，須要多加提防：「對曼谷聯見到班球員，個鬥心同投入度好強，今場希望佢哋抱住同樣積極嘅態度。另外，上星期留意到傑志喺陣式上做咗啲轉變之後，表現上已經有好大分別，加上依家每場可以換5個球員，幾乎等於半隊波，可以影響成個戰局。」「朱基」直言全隊上下今場目標一致，務求全取3分，爭取更高排名。

上場食出「大四喜」的中鋒安尼亞，相信理文嘅團結度會成為決定勝負的關鍵：「傑志係港超裏面一大強隊，今季仲要唔使應付亞洲賽，可以集中火力喺本地賽爭霸。我哋呢個星期都全力備戰，今場絕對不容有失，相信只要我哋齊心合力踢出部署，會繼續攞到好成績！」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：25.泰利

後衞：2.羅梓駿 3.鐘樂安 4.鄧達思 17.費蘭度

中場：30.祖連奴 16.陳俊樂 20.利亞倫

前鋒：10.馬查度 27.迪美路夫 7.明加索夫

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：2. 周子謙 19.金旻奎 5.杜度 4.立花稜也

中場：14.夏馬特 6.胡晉銘 10.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙