港超聯　齊齊繼續不敗！大埔1比1逼和東方

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）頭場，由大埔坐鎮大埔運動場硬撼東方。最終大埔憑馬卡雷拿的入球，逼和上半場有巴科爾入球的東方，雙方各得1分。

「綠戰士」今場由謝家榮把關，馬高斯山度士、加比爾鎮守中路，柏連尼在中路派牌，馬卡雷拿、伊高沙托尼和盧卡斯組成前線三叉戟，陳肇鈞先列後備；東方由葉鴻輝把關，馬高斯扼守中路，馬希偉、余在言組成中場，支援巴科爾、吳宇曦在前線攻堅，林衍廷及巴杜姆則先列後備。

開賽後東方採取主動攻勢，9分鐘，巴科爾接應馬高斯左路妙傳，楔贏前柱頭槌頂入，為東方打開紀錄。20分鐘，伊高沙托尼禁區頂接應盧卡斯傳送起腳，葉鴻輝橫身擋出。36分鐘，李家豪後上助攻出動「私家Cue」右路窄角狂抽，依然未能考起門將葉鴻輝。37分鐘，大埔幾乎再失守，吳宇曦把握加比爾漏頂，壓入禁區起腳，謝嘉榮及時出迎，將皮球沒收。東方以1球領先大埔完上半場。

易邊後大埔為收復失地，換入陳肇鈞及尼高拉斯，隨即收得效果，56分鐘，伏兵遠柱的馬卡雷拿，接應伊高沙托尼長傳頂入，扳平比數1比1。76分鐘，東方幾乎再度領先，巴科爾接應隊友傳中，禁區內頭槌頂中目標，可惜角度太正被謝嘉榮輕易沒收。補時階段，加比爾因侵犯巴科爾領今場第2面黃牌，「兩黃一紅」下離場。最終雙方再無入球，各一言和，齊齊繼續保持聯賽不敗。