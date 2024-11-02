港超聯　大埔保住1分　謝家榮：唔完美但可接受

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）頭場，由大埔坐鎮大埔運動場硬撼東方。最終大埔憑下半場馬卡雷拿的入球逼和東方，驚濤駭浪之下袋走1分，而全場屢救險球的門將謝家榮表示賽果合理，盼延續聯賽不敗紀錄，力爭更高排名。

今場採取主動的東方於邊路頻頻進攻，為大埔防線帶來不少壓力，而表現出色的謝家榮連番救出對手射門，他表示球隊與東方實力旗鼓相當，球隊已盡力創造入球機會，認為賽果合乎預期之內：「東方最近喺『亞冠盃2』贏咗卡雅，聯賽走勢亦都好強勁，所以我覺得「五五波」之下，大家打和係合理嘅結果。上半場畀對手打開缺口之後，球隊有少少亂咗陣腳，但係半場換入咗『Philip』（陳肇鈞）、尼高拉斯之後，我哋都有調整返個節奏同打法，控球率比起上半場改善咗，整體我覺得球隊今場嘅發揮係唔算完美，但可以接受。」

大埔今場在1462位球迷見證下，將跨季聯賽不敗走勢累積至20場，「家榮」感謝球迷入場支持，明言不會安於現狀，會繼續以全取三分為目標：「暫時得我哋同東方係今季聯賽嘅不敗球隊，排名頭三嘅球隊都咬得好緊，所以每1分對我哋嚟講都係咁緊要。球迷今日好落力幫我哋打氣，希望球隊保持到不敗走勢之餘，下場對流浪都可以攞曬3分，我哋會盡力贏波畀班球迷睇！」