港超聯　球證派11黃！傑理大戰激和1比1

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）尾場，在旺角大球場爆發「傑理大戰」，由6次港超冠軍傑志主場惡鬥上季盟主理文。今場火藥味濃烈，球證共派出11面黃牌，「黃黑軍團」一度靠安尼亞先開記錄，但臨完半場卻被潘沛軒追平，最終雙方踢成1比1平手，各得1分。

主場出擊的「藍鳥」，今場派出泰利把關，外援裴栽釪、鄧達思、利亞倫、明加索夫和馬查度齊齊擔正，慈英先列後備；至於「黃黑軍團」則由杜度、周子謙鎮守中路，前線三叉戟為艾華頓、羅沙，以及上場「高級組銀牌」食出「大四喜」的安尼亞。

過去對賽成績佔下風的傑志，今場開賽初段先有攻勢，3分鐘顏卓彬回後，祖連奴順勢一抽，門將陳嘉豪飛身撲出。理文之後趁着對方中場陳俊樂傷出，搶回不少攻勢，35分鐘成功先拔頭籌，羅沙策動反擊，近期腳風大順的安尼亞，左腳抽中楣底彈入。6分鐘後理文再有機會，保利臣遠射中柱。但上半場補時階段，潘沛軒與馬查度來一記撞牆，前者殺入禁區快射得手，助傑志追成1比1返入更衣室。

易邊後傑志乘勢搶攻，射手祖連奴連番頭頂腳踢，同樣無功而還。理文眼見勢色不對，一口氣換入李毅凱、顏樂楓，59分鐘差點再度領先，艾華頓右路落底傳中，皮球輾轉落在羅沙腳下，但這名前鋒近門卻射高。比賽尾段兩隊互相搏槌，79分鐘傑志先有祖連奴接應馬查度罰球，頭槌被陳嘉豪擋出。5分鐘後理文亦靠艾華頓招牌式推大位起腳，但泰利救到再中柱，最終雙方踢成1比1完場。