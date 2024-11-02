港超聯　標準流浪主場第一擊　火併冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）繼續上演兩場賽事，首次在聯賽主場出擊的標準流浪，頭場會於青衣運動場惡鬥上周輪空的冠忠南區（on.cc周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。（on.cc周日下午4時30分按次收費直播）

今仗作為標準流浪本季首場主場賽事，助教林嘉緯期望球員把握優勢，展現爭勝鬥志，大打爭氣波：「其實我哋班球員質素都有咁上下，只要大家落場放膽表現自己，自然愈踢愈順，希望可以喺主場踢出流浪嘅鬥志，帶到驚喜畀球迷睇！」「嘉緯」亦表示南區擁有基哥利等進攻好手，會對此作針對性部署，務求堵塞防線漏洞，製造反擊機會。

談到上周於「高級組銀牌」擊敗港會，順利出線4強，前鋒張廣然表示球隊士氣有所提升，期望延續上場氣勢，踢出應有水準，全力爭勝：「球隊最近幾場發揮得唔錯，士氣比之前有好大改善，希望我哋Keep住呢股氣勢，攞哂三分！」

由於面對東方的「高級組銀牌」改期，因此南區上周輪空。對於是役有亞哥斯達刑滿復出，主教練楊正光認為球隊組織力會有所改善，製造更多攻勢：「流浪應該會喺後防屯重兵，有亞哥斯達喺度，令我哋嘅進攻冇咁易老鼠拉龜，其他球員都要做多啲無球走動，撕破對手防線，希望表現比之前對九龍城嗰場聯賽好番啲。」「光Sir」續道劉智樂本季表現理想，令反擊極具效率，提醒球員保持警惕。

至於佐佐木周就直言，球隊近期演出未算理想，急需1場勝仗振奮士氣，但他指流浪有幾位同胞坐鎮下，實力不容小覷：「林堂真、菅沼駿哉同岡本玲仁喺流浪產生好大作用，所以今場一定唔易踢，不過我哋班前線球員質素都唔講得笑，希望畀到多啲壓力對手。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奧利斯

後衞：23.林堂真 13.菅沼駿哉 4.梁煒烽 19.姚浩明

中場：11.巴拉克 5.林遼太 36.岡本玲仁

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 10.亞哥斯達

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 17.李小恆