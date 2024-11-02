港超聯　港會對均業北區　睇吓邊隊開齋先！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）繼續上演兩場賽事，首次在聯賽主場出擊的標準流浪，頭場會於青衣運動場惡鬥上周輪空的冠忠南區（on.cc周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。（on.cc周日下午4時30分按次收費直播）

港會開季各項賽事7戰全敗，今場迎戰同樣在聯賽未嘗一勝的北區，門將李溢晉承認球隊受傷停困擾下，惡戰難免，但強調已準備就緒應付對方來襲：「波比同簡嘉亨速度快，好擅長後上助攻，而肯迪負責派牌，如果可以凍結佢，咁我哋攞分機會就高好多，而且港會場比較窄，應該會令佢哋用波冇咁舒服。」

「阿嘴」又呼籲隊友調整心態，以免一落後便自亂陣腳，招致大敗：「其實最近幾場踢落唔太差，但失咗1球後就開始唔集中，搞到失多幾球，呢點一定要搞搞佢。」陣容方面，唐道碧和峇夏比需要停賽，對人腳調動構成影響。

另一邊廂，均業北區剛在「高級組銀牌」8強，大敗予理文出局。今場返回聯賽戰線，面對同級對手港會，中場劉君正表示會全力爭勝：「球隊聯賽到而家都未贏過波，好渴望今場可以打出部署，用一場勝利，振奮下大家嘅士氣。雖然喺『菁英盃』曾經擊敗港會，但其實唔太能夠作準，始終佢哋作出咗唔少輪換。」另外，今季各項賽事已上陣6次的「君正」，又認為自己可以表現得更好，希望接下來的比賽能幫助球隊，盡量減低失球數字。

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：95. 李溢晉

後衞：6.李俊諺 22.比提 26.羅素 18.積施利

中場：74.史加利 10.薩拉沙 99.陳浩嘉 13.加斯特夫

前鋒： 7.陳灝 21.林智豐

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 6.葉卓文 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：73.黃偉國 22.劉君正 10.羅曉聰 8.肯迪 9.羅港威

前鋒：7.舒拉普